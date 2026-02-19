Google construirá en RD su octavo puerto digital en el mundo

El acuerdo contempla la construcción de una instalación de Google de más de 7,000 metros cuadrados destinada al intercambio de datos ( LUDUIS TAPIA )

El Gobierno de la República Dominicana y la empresa tecnológica Google anunciaron una alianza estratégica para la construcción de un puerto de intercambio digital que conectará al país con Estados Unidos y otros mercados del continente.

El proyecto busca fortalecer la infraestructura tecnológica nacional y posicionar al país como punto de conexión de datos entre América del Norte, Centroamérica y Suramérica.

Lo que estamos creando aquí permite que la República Dominicana esté ubicada en el centro de intercambio de Inteligencia Artificial entre el Norte y Las Américas "la creación de un puerto de intercambio digital incluye una estructura de clase mundial", expresaron los ejecutivos de Google.

Infraestructura y alcance

El acuerdo contempla la construcción de una instalación de más de 7,000 metros cuadrados destinada al intercambio de datos. La infraestructura será el octavo puerto digital de Google a nivel mundial.

Entre los aspectos técnicos informados se destacan:

· Capacidad para recibir hasta cuatro cables submarinos internacionales de fibra óptica.

· Construcción de dos cables submarinos que conectarán directamente a la República Dominicana con Estados Unidos, lo que permitirá crear el primer anillo internacional de cable submarino del país.

· Incremento de hasta diez veces en la cantidad de pares de fibra disponibles. Según datos técnicos ofrecidos, un solo par de fibras puede transmitir simultáneamente 17,000 millones de videos en alta definición.

· Conexión directa con las regiones de Google Cloud en Virginia y Carolina del Sur, lo que facilitará acceso a servicios de computación en la nube e inteligencia artificial.

Decreto y prioridad nacional

Para respaldar el proyecto, el presidente Luis Abinader firmó un decreto que declara de alta prioridad nacional la construcción de puertos de intercambio digital y la instalación de sistemas de cables submarinos.

El decreto dispone la creación de una unidad de trabajo, presidida por el Ministerio de la Presidencia, para dar seguimiento a las negociaciones y a la ejecución del proyecto.

Impacto económico y conectividad

Actualmente, el 38 % del tráfico de Google en la República Dominicana se sirve desde Estados Unidos, lo que genera mayores tiempos de respuesta. Con el nuevo puerto, parte del contenido se almacenará localmente, lo que reducirá la latencia.

Cristian Ramos, director de infraestructura global de Google, indicó que en otros países este tipo de proyectos ha generado efectos económicos positivos, con aumentos superiores al 1.5 % en el producto interno bruto.