Google invertirá 500 millones de dólares en República Dominicana

El anuncio, hecho en el Palacio Nacional junto a Google, convertirá al país en el primero en América Latina donde la empresa líder en comunicación digital realiza este tipo de inversiones. ( ARCHIVO )

Google anunció hoy, junto al presidente Abinader, una inversión de 500 millones de dólares en un puerto de intercambio digital que enlazará la República Dominicana con los Estados Unidos.

El anuncio, hecho en el Palacio Nacional, convertirá al país en el primero en América Latina donde la empresa líder en comunicación digital realiza este tipo de inversiones.

Funcionamiento y alcance del puerto digital

En el caso dominicano, las instalaciones que servirán para transportar videollamadas, WhatsApp, datos y transacciones financieras mediante cables submarinos, entre otras informaciones, comenzarán a operar el año próximo Desde una edificación de siete mil metros cuadrados.