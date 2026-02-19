×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Google
Google

Google invertirá 500 millones de dólares en República Dominicana

El anuncio, hecho en el Palacio Nacional, convertirá al país en el primero en América Latina donde la empresa líder en comunicación digital realiza este tipo de inversiones

    Expandir imagen
    Google invertirá 500 millones de dólares en República Dominicana
    El anuncio, hecho en el Palacio Nacional junto a Google, convertirá al país en el primero en América Latina donde la empresa líder en comunicación digital realiza este tipo de inversiones. (ARCHIVO)

    Google anunció hoy, junto al presidente Abinader, una inversión de 500 millones de dólares en un puerto de intercambio digital que enlazará la República Dominicana con los Estados Unidos.

    El anuncio, hecho en el Palacio Nacional, convertirá al país en el primero en América Latina donde la empresa líder en comunicación digital realiza este tipo de inversiones.

    RELACIONADAS

    Funcionamiento y alcance del puerto digital

    En el caso dominicano, las instalaciones que servirán para transportar videollamadas, WhatsApp, datos y transacciones financieras mediante cables submarinos, entre otras informaciones, comenzarán a operar el año próximo Desde una edificación de siete mil metros cuadrados.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.