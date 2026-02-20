Inauguran segunda edición de Expo Feria ProFrontera RD 2026 en Dajabón

El evento impulsa la formalización empresarial y la promoción del desarrollo económico, comercial y cultural de la zona fronteriza. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF) dejó formalmente inaugurada la segunda edición de la Expo Feria ProFrontera RD 2026, en un acto celebrado en el Parque Juan Pablo Duarte, conocido como El Reloj, en esta provincia fronteriza, con la presencia de autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial y líderes comunitarios.

La feria se desarrolla del 19 al 22 de febrero y está dedicada a la provincia de Dajabón, destacando su potencial ecoturístico, productivo, comercial y cultural, así como su papel estratégico en el desarrollo integral de la zona fronteriza.

Durante el acto inaugural, las autoridades resaltaron que la Expo Feria ProFrontera RD se consolida como la principal plataforma de promoción del desarrollo económico, comercial, cultural y productivo de la frontera. El evento impulsa la formalización empresarial, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las empresas acogidas a la Ley 12-21 sobre Desarrollo Fronterizo.

El director ejecutivo del CCDF afirmó que la feria reafirma el compromiso de seguir apoyando a las empresas clasificadas bajo la Ley 12-21, fortaleciendo las MIPYMES y creando oportunidades reales de crecimiento y desarrollo para toda la región.

La exposición cuenta con una amplia muestra de stands de empresas clasificadas bajo la Ley 12-21 y de diversas MIPYMES de la región fronteriza, donde se exhiben y comercializan productos elaborados en las provincias de la frontera, resaltando la calidad, innovación y capacidad productiva del empresariado local.

Como novedad en esta segunda edición, el CCDF incorporó un stand virtual que amplía el alcance del evento más allá del espacio físico, permitiendo mayor visibilidad comercial y facilitando el acceso a información de las empresas participantes tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, fruto de una alianza estratégica, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) participa con un stand institucional para el registro de obras artísticas y creativas, brindando a artistas, artesanos y emprendedores la oportunidad de formalizar y proteger sus creaciones durante la feria.

El evento cuenta además con el respaldo de las marcas patrocinadoras Adefro y Energía 2000.

Las autoridades recordaron que la primera edición, celebrada en 2025, marcó un precedente en la dinamización económica de la frontera, al reunir a cientos de empresarios y visitantes. En esta segunda versión, la feria amplía su oferta formativa, comercial y cultural, con la proyección de superar el impacto alcanzado el año anterior.

Agenda

Durante los cuatro días se desarrolla un amplio programa que incluye conferencias, talleres, entrega de certificados, exhibiciones comerciales y presentaciones artísticas. Entre las actividades figuran el acto de inauguración y entrega de certificados a nuevas empresas clasificadas bajo la Ley 12-21, charlas sobre formalización empresarial, derechos de autor, finanzas para PyMES y marketing digital, así como talleres impartidos por instituciones como MICM, ADOPEM y el Consejo Nacional de Drogas.

La agenda también contempla una misa en conmemoración del quinto aniversario de la Ley 12-21 y diversas presentaciones artísticas y culturales. El cierre artístico estará a cargo de Los Hermanos Rosario, mientras que el tercer día contará con la animación de Michael Miguel Holguín.