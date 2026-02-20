Inversión de Google por US$500 millones convertirá a la RD en potencia digital

Con Abinader en el centro, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, saluda a Brian Quigley, vicepresidente de Infraestructura Global de Google, luego de anunciar la construcción en el país del primer puerto digital de la empresa en América Latina. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Con una inversión estimada en más de 500 millones de dólares, Google construirá en la República Dominicana su primer puerto digital en América Latina y octavo a nivel mundial.

Se trata de una infraestructura que ampliará la capacidad de conectividad internacional del país y lo integrará a la red estratégica global de intercambio de datos del gigante tecnológico.

El anuncio fue realizado ayer en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el vicepresidente de Infraestructura de Red Global de Google, Brian Quigley, junto a otros altos ejecutivos de la empresa.

La instalación tendrá una extensión superior a los 7,000 metros cuadrados y su construcción está prevista para iniciar en marzo, según informó Abinader, y entrará en operación el año próximo.

"Este puerto será un gran paso para aumentar la conectividad y resiliencia digital de la RD" Brian Quigley Vicepresidente Infraestructura de Red Global de Google “

De acuerdo con las autoridades, el proyecto forma parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura digital del país y consolidar su posición como punto de conexión regional entre América del Norte, Centroamérica y Sudamérica.

"Un puerto de intercambio digital colocará a la República Dominicana en el centro del intercambio de información entre América del Norte, Centroamérica y Sudamérica, y facilitará la capacidad del país para crear innovación en inteligencia artificial", dijo Abinader.

Alcance técnico

El puerto digital tendrá capacidad para albergar hasta cuatro nuevos cables submarinos internacionales. En una primera fase se instalarán dos cables que conectarán directamente con el territorio continental de los Estados Unidos.

Actualmente, la República Dominicana cuenta con un solo cable directo hacia ese mercado, y ya va perdiendo vida útil. Con la nueva infraestructura, el país pasará a tener tres conexiones directas, lo que triplicará esa capacidad. Además, el número de pares de fibra que enlazan directamente con los Estados Unidos se multiplicará por 10, lo que permitirá mayor volumen de transmisión de datos y reducción en los niveles de latencia.

El proyecto también ofrecerá conectividad de baja latencia hacia dos regiones de Google Cloud ubicadas en Carolina del Sur y la Florida, donde operan servicios avanzados de inteligencia artificial y procesamiento de datos.

Especialistas en infraestructura digital señalan que este tipo de instalaciones no solo mejora la velocidad y estabilidad del internet, sino que puede incidir en la atracción de centros de datos, empresas tecnológicas y operaciones de servicios digitales que requieren alta capacidad de transmisión.

Regulación y ambiente

En el contexto del anuncio, el presidente firmó el decreto 113-26, que declara de alta prioridad nacional la construcción y establecimiento de puertos de intercambio digital en el país. La disposición contempla la instalación, despliegue y operación de sistemas de cables submarinos como parte de una política orientada al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, indicó que la institución realizará los estudios de impacto ambiental correspondientes, dado que el proyecto implica el despliegue de cables submarinos y obras de infraestructura asociadas.

Proyección económica

A su vez el vicepresidente de Google, Brian Quigley, explicó que la iniciativa busca desarrollar la infraestructura base necesaria para que la RD se consolide como punto estratégico en el intercambio digital regional.

Por su parte, Cristian Ramos, director de Infraestructura Global de la empresa, señaló que en países donde se han implementado proyectos similares se ha observado un impacto económico positivo, con incrementos superiores al 1.5 % del producto interno bruto.

El país pasa a ser nodo estratégico En la última década, la infraestructura digital se ha convertido en un factor determinante para la competitividad de las economías. Los cables submarinos transportan más del 95 % del tráfico internacional de datos, y su localización estratégica puede influir en la atracción de inversión tecnológica y en la integración a cadenas globales de servicios digitales. Al 19 de febrero de 2026, la red de Google Cloud cuenta con 43 regiones, 130 zonas y más de 200 ubicaciones de borde (network edge locations), respaldadas por millones de kilómetros de fibra óptica en todo el mundo. La inclusión de la República Dominicana en esa red coloca al país dentro de una infraestructura global que conecta mercados clave en América, Europa y Asia. Un ejemplo reciente es el proyecto Nuvem en Bermudas, donde Google desarrolla un cable transatlántico que conectará Estados Unidos con Portugal, en un movimiento orientado a fortalecer corredores estratégicos de datos en el Atlántico.Con esta inversión, la República Dominicana se incorpora a ese esquema global de infraestructura digital, en un contexto en el que la conectividad, la inteligencia artificial y la economía de datos adquieren un peso creciente en el desarrollo económico y la seguridad tecnológica de los Estados.

Jesús Vásquez Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.

Ricardo de la Cruz Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.

