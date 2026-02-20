Seguros Universal alcanza RD$31,200 millones en primas

Wilfredo Baquero Ginebra, vicepresidente ejecutivo de Seguros Universal, enfatiza la visión centrada en el cliente. ( FUENTE EXTERNA )

Seguros Universal informó este viernes que cerró el 2025 con primas que alcanzaron los RD$31,215 millones, consolidando así su posición en el mercado asegurador dominicano.

A través de un comunicado, la empresa indicó logró mantener una participación de mercado cercana al 21%, tras reportar un crecimiento del 13% en sus primas.

Estrategias y visión empresarial destacadas

Estas cifras, avaladas por la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR), fueron presentadas en la tradicional premiación anual de agentes de la institución, donde se destacó que su desempeño es el resultado de una estrategia fundamentada en la eficiencia operativa, la innovación tecnológica y la inversión en talento humano, junto al fortalecimiento de sus alianzas estratégicas y la confianza de sus reaseguradores.

El vicepresidente ejecutivo senior de Filiales de Seguros del Grupo Universal, Wilfredo Baquero Ginebra, al intervenir en la actividad, subrayó que estos resultados no son fortuitos, sino el reflejo de una visión de negocio centrada en el cliente y orientada a soluciones sostenibles de largo plazo.

El ejecutivo resaltó que, a pesar de los desafíos del entorno, la aseguradora ha logrado un avance responsable y equilibrado. Asimismo, celebró el papel crucial de la fuerza comercial externa para entregar una propuesta de valor basada en la cercanía y el acompañamiento permanente.

