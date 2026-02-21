Procigar reconoce a Víctor Bisonó por impulso al sector tabacalero

Víctor -Ito- Bisonó (c) junto a los invitados de honor en la cena de gala del Festival Procigar, este 20 de febrero de 2026, en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigar) reconoció a Víctor -Ito- Bisonó por su respaldo y compromiso con el sector tabacalero durante su gestión como ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y destacó los resultados alcanzados en crecimiento productivo y posicionamiento internacional.

El funcionario recibió la distinción del presidente de Procigar, Litto Gómez, durante la cena de gala del Festival Procigar 2026, a la que asistieron fabricantes, empresarios e invitados internacionales del sector.

Al recibir el reconocimiento, Bisonó expresó que lo asumía con humildad y agradecimiento y resaltó el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader, quien le confirió la responsabilidad de dirigir el MICM durante cinco años (2020-2025), período en el que se impulsaron sectores estratégicos como el tabaco.

"Encontramos una industria con 900 millones de dólares en exportaciones y la dejamos en 1,300 millones. De unas 80,000 tareas de siembra de tabaco, hoy hay unas 150,000. Es la más grande representación de la mano de obra de zona franca, con una presencia importante de la mujer dominicana, del trabajo de nuestros campesinos, de la inversión extranjera y de una marca que representa al país", dijo.

El actual ministro de Vivienda y Edificaciones añadió: "Por lo tanto, no me queda más que darle las gracias a todos ustedes por el trabajo que hacen día a día y por lo que eso representa para el país. Este reconocimiento realmente les pertenece a ustedes. Muchas gracias".

Gestión de Bisonó

En el acto, Litto Gómez resaltó el compromiso personal y la cercanía de Bisonó con la industria. "Sé cuánto aprecia y respeta esta industria. Siempre estuvo presente cuando lo necesitamos. En nombre de Procigar, le agradecemos de corazón todo el trabajo realizado durante su gestión", expresó el empresario.

En el acto, figuras influyentes del sector, como Carlito Fuente, resaltaron el respaldo institucional que recibieron de Bisonó a su paso por el MICM, con su promoción y defensa en escenarios internacionales, en un momento clave para el crecimiento y posicionamiento global del sector.

El Festival Procigar busca afianzar cada año el liderazgo de la República Dominicana como referente mundial en la producción de cigarros premium y celebra la labor de quienes han contribuido a posicionar el tabaco dominicano como símbolo de calidad, tradición y orgullo nacional.

