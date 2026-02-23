El BHD impactó más de 10,000 personas a través de sus programas de capacitación

El Banco BHD celebró su reunión anual con los centros mipymes aliados, con el propósito de evaluar los logros obtenidos durante el 2025, citando entre ellos 154 capacitaciones entre talleres, asistencias técnicas y acompañamientos con 4,708 participantes, logrando alcanzar más de 700 horas de formación.

La entidad también ejecutó 44 eventos con 6,281 participantes, para un total de más de 10,000 personas impactadas, según comunicó la empresa a través de una nota de prensa.

"Estas actividades formativas fueron acciones planificadas estratégicamente con una visión por sectores productivos y con enfoque de género. Este trabajo en conjunto fue gracias a los centros mipymes aliados, los cuales nos acompañan en el impulso de mipymes del país", destacó Alberto Mencía, vicepresidente de Segmentos, Productos y Banca Seguros del Banco BHD.

Estos resultados forman parte de las soluciones no financieras que ofrece el Banco BHD para los emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas y van alineadas con su propósito común: impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana.

Durante el encuentro la entidad financiera realizó un reconocimiento a los centros mipymes, destacando en primer lugar al Centro Mipymes PUCMM, en segundo lugar, al Centro Mipymes UNPHU y el tercer lugar al Centro Mipymes Loyola, y se otorgó una mención especial al Centro Mipymes ISA.

Participantes

La reunión contó con la presencia de, por el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes, Jorge Morales Paulino, viceministro de Fomento a las Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; Elmer González, director de Servicio de Apoyo a las Mipymes; Octavio Landolfi, director de Comercio Interno.

Asimismo, asistieron los directores y personal de los centros mipymes aliados a la entidad financiera.