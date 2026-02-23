×
Falla del sistema eléctrico
Las EDE esperan pronta recuperación del sistema eléctrico tras falla; piden disculpas a la población

Las distribuidoras informaron que respaldan las labores de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana

    Expandir imagen
    Las EDE esperan pronta recuperación del sistema eléctrico tras falla; piden disculpas a la población
    Las EDE reaccionan al apagón general. (FUENTE EXTERNA)

    Las empresas distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste esperan una pronta recuperación del servicio de electricidad para poder atender la demanda de sus clientes, tras la falla mayor de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) que impacta el sistema eléctrico nacional este lunes.

    A traves de una nota de prensa, indicaron que los esfuerzos que se realizan desde que ocurrió la interrupción en el sistema de transmisión conducen a contribuir a una pronta estabilización del servicio.

    Señalaron que la prioridad en este momento es respaldar las labores de transmisión y que la ETED reduzca al máximo el tiempo de afectación para los usuarios.

    RELACIONADAS

    Piden disculpas

    • Las EDE ofrecieron disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes generados.

    Reconocen que la interrupción del servicio afecta la dinámica cotidiana de hogares, comercios e instituciones, y agradecen la comprensión mientras se avanza en la solución de esta situación.

