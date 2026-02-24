Procompetencia insta a empresarios a utilizar sus herramientas contra prácticas desleales

La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, llamó al empresariado a acercarse a la institución y conocer las herramientas disponibles para enfrentar distorsiones del mercado, barreras injustificadas al comercio y prácticas que limitan la sana competencia.

Vásquez Taveras afirmó que, más allá de las sanciones, que constituyen el último recurso, ProCompetencia ofrece mecanismos concretos que benefician directamente al empresario que actúa con apego a la ley.

Explicó que si se sospecha que un competidor incurre en prácticas desleales como acuerdos de precios, boicots o exclusividades abusivas, se puede presentar una denuncia ante la entidad para que la Dirección Ejecutiva inicie una investigación y evalúe las pruebas y las condiciones del mercado.

La funcionaria indicó que, cuando un sector enfrenta regulaciones que considera injustificadas o que cierran el mercado de manera artificial, la institución puede revisar la normativa y emitir una opinión técnica objetiva e independiente.

Puso como ejemplo que una empresa que gana una licitación mediante un acuerdo colusorio no solo defrauda al Estado, sino que priva de una oportunidad a otra compañía que actuó conforme a las reglas.

"Nuestras recomendaciones han incidido en proyectos de ley y resoluciones regulatorias que, de haber entrado en vigor tal como estaban diseñadas, habrían perjudicado a empresas como las suyas", expuso Vásquez Taveras al participar como oradora invitada en el cóctel mensual de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera.

Subrayó que la misión de ProCompetencia es garantizar un campo de juego nivelado para empresas grandes y pequeñas, mediante el fomento de una cultura de competencia, la emisión de dictámenes técnicos para evitar barreras regulatorias injustificadas y la recomendación de simplificación de trámites burocráticos que obstaculizan el emprendimiento y la expansión empresarial.

Condiciones equitativas

En ese escenario, el presidente de la entidad empresarial, Ángelo Viro, afirmó que garantizar condiciones de competencia equitativas permite que el talento, la innovación y el esfuerzo se conviertan en los verdaderos motores del éxito empresarial.

Sostuvo que la existencia de reglas claras fomenta la inversión, promueve la productividad y contribuye al desarrollo sostenible. Aseguró que las empresas no temen competir; lo que necesitan es hacerlo en igualdad de condiciones.