Redactor de la Ley de Seguridad Social afirma las AFP "matan la gallina de los huevos de oro"

Una persona ahorra para su pensión. Las AFP recibieron ingresos por encima de los 11,500 millones de pesos en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El economista y experto en seguridad social, Arismendi Díaz Santana, aseguró que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) "están matando la gallina de los huevos de oro", en referencia al monto en comisiones que cobraron esas empresas durante el año pasado.

Díaz Santana, líder del equipo técnico que diseñó y redactó la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), indicó que mientras este año las AFP cobrarán 0.90 % por administrar los recursos de los trabajadores, en México desde hace tres años la cifra es de solo un 0.54 %.

Te puede interesar Las AFP recibieron más de RD$11,500 millones en comisión en 2025

A través de la Ley 13-20, que entre otras cosas modifica el esquema de comisiones aplicados por las AFP, los legisladores aprobaron en 2020 reducir paulatinamente, desde el 1.20 % que cobraban por ese concepto esas empresas sobre el saldo administrado, hasta el 0.75 % en 2029.

Las declaraciones del experto en el tema de la seguridad social se producen en respuesta a una historia de Diario Libre, en la cual se establece que el aumento en el patrimonio de los fondos de pensiones durante el 2025 dejó como resultado ingresos por encima de los 11,500 millones de pesos para las siete AFP por la gestión de las cuentas de capitalización individual.

"El Sistema Dominicano de Seguridad Social supuso que la competencia entre las AFP reduciría la comisión, beneficiando a los trabajadores, pero, por el contrario, se asociaron todas para operar como un monopolio", criticó.

El economista lamentó que la administradora de fondos de pensiones del Estado actúe al unísono "exactamente igual que las demás privadas".

"El exceso de ganancia de las AFP reduce sensiblemente el ritmo de acumulación del fondo de pensión de los afiliados. En 30 años, cada millón de pesos menos en la comisión excesiva de las AFP significará entre 12 y 15 millones más a favor de los afiliados", declaró.

Inversiones

Durante el año pasado, las AFP invirtieron en 19 nuevos proyectos de distintas índoles, pasando de financiar 170 iniciativas de desarrollo al cierre de 2024 a 189 en igual período de 2025, según los registros de la Superintendencia de Pensiones (Sipen).

Entre las nuevas inversiones figuran seis proyectos de generación de energía, dos edificios o locales corporativos e igual número de plazas comerciales y hoteles de playa. Además, dos centros médicos y la misma cantidad de proyectos residenciales, entre otras iniciativas, de acuerdo a la Sipen.