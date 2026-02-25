Conep reconoce gestión de Yayo Sanz en Aduanas y proyecta nueva etapa en Industria y Comercio

En el encuentro, que reunió a la cúpula empresarial del país, estuvieron presentes los miembros de la Junta Directiva del CONEP. ( FUENTE EXTERNA. )

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reconoció este miércoles la gestión de Yayo Sanz Lovatón al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA), en un acto en el que el empresariado destacó los cambios introducidos en los procesos aduaneros y su impacto en la logística y el comercio exterior.

El reconocimiento fue encabezado por el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini, quien señaló que durante la administración de Sanz Lovatón se produjo una modernización institucional orientada a mejorar la eficiencia operativa y la transparencia en las aduanas.

En el encuentro, que reunió a la cúpula empresarial del país, estuvieron presentes también Julio V. Brache, Lina García de Blasco, Christopher Paniagua, Luis José Bonilla, Lucile Houellemont, Juan Bancalari, Rosanna Ruiz, Carlos Iglesias, Manuel Pozo Perelló, Raúl Rizek, Jaak Rannik, Paola Rainieri, Carlos Guillermo León, Carlos Cueto, Rafael Izquierdo, Eduardo Cruz, Luis Álvarez, Fernando Villanueva, Mercedes Ramos y el asesor económico José Gior Ariza.

Sanz Lovatón, quien actualmente ocupa el cargo de ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), afirmó que buscará trasladar al ministerio la dinámica aplicada en la DGA.

Durante su intervención recordó que en Aduanas se puso en marcha el programa Despacho en 24 Horas (D24H), a través del cual se gestionó la salida de más de 39,000 contenedores y se beneficiaron más de 6,000 importadores.

También citó la instalación de equipos de rayos X en los puertos y la modernización de la Ley de Aduanas como parte de las reformas implementadas.

Prioridades y desafíos del MICM bajo la dirección de Sanz Lovatón

El funcionario indicó que su gestión en el MICM tendrá como prioridades la simplificación de procesos para las micro, pequeñas y medianas empresas, el fortalecimiento de las zonas francas, el impulso a la industria de semiconductores y el desarrollo de la economía naranja.

Señaló que la meta es consolidar un entorno favorable para la inversión y el crecimiento productivo.

En su exposición, Sanz Lovatón abordó el contexto económico nacional y mencionó la Meta 2036 como parte del marco estratégico de crecimiento. También hizo referencia al escenario regional y a los desafíos comerciales internacionales, incluyendo la imposición de aranceles en mercados clave, y sostuvo que la estabilidad política del país constituye un elemento central para atraer capital extranjero.

Por su parte, Marranzini afirmó que la gestión en Aduanas introdujo mejoras en la logística nacional en un entorno internacional complejo. El acto contó con la participación de la Junta Directiva del CONEP, integrada por representantes de distintos sectores empresariales.

El reconocimiento se produce en un momento en que el MICM asume nuevas metas vinculadas a la diversificación productiva y al fortalecimiento del aparato industrial, en un contexto de competencia regional por inversión extranjera y reconfiguración de cadenas de suministro.