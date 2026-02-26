Rafael del Toro se retira y Manuel Grullón Hernández asumirá vicepresidencia en Grupo Popular

De izquierda a derecha, Manuel Grullón Hernández, Manuel A. Grullón y Rafael A. del Toro G.. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo de Administración de Grupo Popular anunció este jueves el retiro voluntario de Rafael A. del Toro G., quien se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo sénior de Gobierno Corporativo, Relaciones con Accionistas y Economía, y el nombramiento de Manuel Grullón Hernández como vicepresidente ejecutivo de Gobierno Corporativo, Relaciones con Accionistas y Economía de Grupo Popular, cargo que asumirá con efectividad a partir de julio de 2026.

Los movimientos aprobados por el Consejo de Administración serán ratificados por la asamblea de accionistas de Grupo Popular a finales del mes de abril.

La entidad dijo que los cambios se tomaron en su sesión de este jueves 26 de febrero y "forman parte de un proceso planificado de evolución, que permitirá al Grupo responder con mayor agilidad y fortaleza a las transformaciones del entorno financiero y a las expectativas de sus accionistas y grupos de interés".

Señaló que estos movimientos institucionales están orientados a fortalecer su estructura de gobernanza y asegurar la continuidad de su gestión institucional y su visión estratégica de crecimiento, sostenibilidad y modernización corporativa.

"La decisión está orientada a continuar dinamizando la coordinación de las funciones vinculadas al gobierno corporativo, las relaciones con accionistas y el análisis económico", refirió en una nota de prensa.

Reconocimiento a la trayectoria de Rafael del Toro La organización expresó su más profundo agradecimiento por su entrega y visión, que dejan una base institucional firme sobre la cual se construye esta nueva etapa de evolución."A lo largo de 39 años, el señor Del Toro desempeñó una sobresaliente trayectoria profesional en múltiples funciones estratégicas y ejecutivas del Grupo Popular y sus filiales. Su liderazgo ha sido determinante para consolidar y proyectar a la organización como un holding financiero de referencia nacional y regional, reconocido por su presencia institucional, su transparencia y su compromiso con las mejores prácticas de gobernanza corporativa", acotó.Visión global y amplia formación en gobernanza

Manuel Grullón Hernández aporta una trayectoria robusta en gobierno corporativo y una visión integral del ecosistema financiero y empresarial, con iniciativas vinculadas a la sostenibilidad e inclusión financiera en el ámbito tecnológico.

Actualmente, cursa un doctorado en Gobierno Corporativo y Diversidad en Penn State University, Estados Unidos. Posee además una maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Politécnica de Valencia.

Ha cursado programas ejecutivos especializados en gobernanza y liderazgo en INSEAD (International Directors Programme, Leading from the Chair) y en Barna Business School.

En cuanto a su experiencia profesional, desde 2008 Grullón Hernández es presidente del Consejo de Administración de GCS International, filial de Grupo Popular, donde ha liderado la evolución de esta fintech pionera en soluciones digitales inclusivas.

También es miembro desde 2020 de los Consejos de Administración de Grupo Popular y Banco Popular Dominicano, ejerciendo desde 2022 el cargo de vicepresidente del Consejo de este último y la presidencia de su Comité de Tecnología. Participa igualmente en el Consejo de Administración de la filial Servicios Digitales Popular.

Además, fue presidente fundador de ADOFINTECH (Asociación Dominicana de Empresas Fintech), desde donde impulsó el crecimiento del sector dominicano de las tecnofinanzas.

Ha servido en órganos de prestigio internacional, como el Board of Trustees de Rumsey Hall School, y es tesorero de la Fundación Museo de la Virgen de la Altagracia, como parte de su perfil ético y humanista.