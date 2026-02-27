ANJE advierte: sin reformas reales, la visión económica de Abinader quedará en discurso

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) consideró la tarde de este viernes que la rendición de cuentas presentada por el presidente Luis Abinader expone una visión amplia de políticas públicas orientadas al crecimiento económico, la transformación productiva y la modernización del Estado.

En un contexto de estabilidad macroeconómica y cambios acelerados en el entorno global, advirtió, mediante una nota de prensa, que el principal reto para 2026 será asegurar que los anuncios y lineamientos estratégicos se traduzcan en reformas implementadas, con impactos verificables en productividad, formalización y calidad institucional.

Desde la perspectiva de ANJE, el país se encuentra en un punto donde el debate público debe avanzar de la formulación de objetivos hacia la ejecución efectiva y evaluable de políticas clave, especialmente en aquellas áreas que determinan la generación de oportunidades para los jóvenes, el fortalecimiento de las Mipymes y la confianza en las instituciones.

Mipymes lideradas por jóvenes

Sobre las Mipymes lideradas por jóvenes y formalización productiva, destaca que el discurso reconoce el rol central de las Mipymes en la creación de empleo y plantea medidas orientadas a facilitar la formalización, ampliar el acceso al financiamiento y reducir fricciones administrativas. Estas líneas son relevantes en un país donde más del 85 % de las Mipymes opera en la informalidad, pese a que emplean al 61.6 % del total de ocupados y más del 98 % de las unidades productivas y empresariales.

ANJE subraya que el impacto real de estas iniciativas dependerá de su diseño regulatorio y de su implementación coherente, particularmente para las Mipymes lideradas por jóvenes, que enfrentan mayores barreras de entrada al crédito, a los mercados y al cumplimiento normativo. La formalización solo será sostenible si se acompaña de incentivos claros, reglas previsibles y un entorno donde crecer no implique asumir costos desproporcionados o incertidumbre jurídica.

Educación

En cuanto a la educación técnico-profesional y empleabilidad, resaltó el énfasis del discurso en la educación como eje del desarrollo hacia 2036.

ANJE destacó, en particular, la importancia de fortalecer la educación técnica-profesional, no solo en cobertura, sino en calidad, pertinencia y articulación con el mercado laboral, y sobre todo con miras a suplir el talento humano necesario de cara a los acuerdos para los proyectos tecnológicos y de economía digital anunciados, como NVIDIA, Google, Lod Holdings, entre otros.

"Para que la educación sea un verdadero motor de movilidad social y competitividad, es imprescindible garantizar estándares de desempeño, actualización curricular permanente y una vinculación efectiva entre el sistema educativo y el sector productivo. La empleabilidad juvenil y la productividad empresarial dependen, en gran medida, de la capacidad del país para formar talento alineado con las demandas de una economía más diversificada, más global y tecnológicamente exigente", indicó.

Justicia efectiva

Respecto a la justicia efectiva y seguridad jurídica, resalta que la modernización del Estado y las referencias a reformas institucionales en el discurso colocaron sobre la mesa un tema estructural para el desarrollo: la justicia efectiva y previsible.

ANJE enfatiza que, sin seguridad jurídica, plazos razonables y coherencia en las decisiones de los estamentos gubernamentales, los costos de hacer negocios aumentan y se debilitan los incentivos para invertir.

Más allá de los cambios normativos, el desafío central es garantizar una aplicación consistente de las reglas, que fortalezca la confianza de ciudadanos y empresas, y contribuya a un clima de negocios estable y competitivo.

En cuanto a la movilidad sostenible y ordenamiento territorial, ANJE ha expuesto, en varios espacios, los desafíos asociados al crecimiento urbano y la movilidad, especialmente en el Gran Santo Domingo. Resaltamos que la movilidad sostenible es un componente clave de la competitividad sistémica del país, con impactos directos en productividad, costos logísticos y calidad de vida.

Si bien el discurso incluyó anuncios relevantes en materia de infraestructura y transporte, el tema no fue abordado de manera integral desde una perspectiva sostenible: Las inversiones en infraestructura deben estar acompañadas de planificación integrada, coordinación interinstitucional y criterios de sostenibilidad, evitando soluciones fragmentadas y de corto plazo.

Asimismo, aunque saludamos la expansión y mejora de la matriz de generación y transmisión energética, queda pendiente la reducción de pérdidas en la distribución para lograr una mayor sostenibilidad del sector eléctrico y reducir su impacto en las finanzas públicas.

ANJE reiteró su compromiso con el diálogo público-privado y con una participación propositiva en el debate nacional. Al mismo tiempo, reafirma su rol de observación crítica y exigencia técnica: el país necesita que las políticas anunciadas se conviertan en resultados concretos, medibles y sostenibles.

Esperan reformas

En ese sentido, "esperamos las reformas pendientes en el ámbito fiscal y laboral, no abordadas en el discurso. Como mencionado en el mismo discurso, la expectativa de crecimiento para República Dominicana en 2024-2034, según el informe de Atlas of Economic Complexity, es de apenas un 3.8 %, por debajo del potencial habitual de República Dominicana e insuficiente para alcanzar la Meta RD 2036 con relación al tamaño de la economía. Por eso, abogamos por ejecutar las reformas estructurales que puedan dinamizar la economía a largo plazo".