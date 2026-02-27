Copardom sobre discurso de rendición de cuentas: la informalidad sigue siendo el gran reto laboral

Fotografía de archivo de la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo. ( FUENTE EXTERNA )

A propósito de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas en materia laboral, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) advirtió que el principal desafío sigue siendo la reducción de la informalidad.

"La reducción de la informalidad constituye un paso necesario para consolidar un mercado laboral más justo, competitivo y sostenible; sin embargo, debemos reconocer que el reto estructural persiste y requiere acciones integrales que incentiven la formalización", expresó Laura Peña Izquierdo.

Señaló que el hecho de que aún más de la mitad de los trabajadores permanezca en la informalidad evidencia que el principal desafío continúa siendo de carácter estructural.

Indicó que, si bien se observan avances importantes, resulta imprescindible impulsar reformas profundas que permitan transformar de manera sostenible el mercado laboral dominicano, como la actualización del Código Laboral.

Abinader sobre la reducción de la informalidad

En su discurso de rendición de cuentas este viernes, el presidente de la República, Luis Abinader, citó los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, según los cuales en 2025 se crearon 133,915 nuevos puestos de trabajo, alcanzando un total de 5,139,951 personas ocupadas.

Señaló que la tasa de desempleo abierta se situó en 5.0 %.

Indicó que la informalidad se colocó en 54.2 %, el valor más bajo registrado, y que entre enero y diciembre se registraron 74,000 nuevos trabajadores formales en el Sistema Integrado de Registros Laborales.

De acuerdo con Abinader al cierre de noviembre 2,426,350 trabajadores cotizaban en la Tesorería de la Seguridad Social, lo que representa un incremento interanual de 3.15 %.

Incremento de las mujeres en el ambiente laboral

La presidenta de Copardom resaltó como un dato relevante que el 53 % de los empleos creados haya sido ocupado por mujeres, lo que —a su juicio— refleja avances concretos en materia de inclusión y equidad de género en el ámbito productivo.

Asimismo, valoró las iniciativas orientadas a fomentar la educación y la innovación como herramientas clave para elevar la empleabilidad y responder a las nuevas demandas del mercado laboral.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/whatsapp-image-2026-02-27-at-15358-pm-0bfe475c.jpeg presidenta de la Copardom, Laura Peña Izquierdo. (FUENTE EXTERNA)

Fortalecimiento de las mipymes

La dirigente empresarial subrayó también la importancia de fortalecer el ecosistema de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con la meta de superar las 350 mil unidades formales y continuar reduciendo la tasa de informalidad hacia el 50 %.

En ese contexto, destacó la ampliación de los centros del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el hecho de que más de un millón de estudiantes hayan accedido a programas de capacitación, lo que calificó como un pilar esencial para elevar la productividad nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/994981658324735large-106ea87c.jpg El 53 % de los nuevos empleos formales son ocupados por mujeres, según Abinader explicó durante su discurso de rendición de cuentas. (FUENTE EXTERNA)

En su discurso de rendición de cuentas, Abinader también se refirió a las mipymes.

"Nuestra meta sigue siendo clara: elevar el empleo formal al 50 % en los próximos años, alcanzar un 80 % de empleabilidad en egresados universitarios y superar las 350,000 mipymes formales antes de 2028. Y para alcanzar esa meta, vamos a hacer que la formalidad sea más fácil que la informalidad", dijo el mandatario.

La Copardom reiteró su disposición de continuar trabajando en coordinación con las autoridades y los sectores productivos para impulsar políticas públicas que promuevan el empleo formal, la capacitación técnica y un clima de inversión que favorezca el crecimiento económico sostenible del país.