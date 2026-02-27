Facturación electrónica de la DGII acelera adopción de las firmas digitales

La implementación de la facturación electrónica por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) está provocando un incremento en la adopción de las firmas digitales, tanto de grandes contribuyentes como de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Así lo reveló Fantino Polanco, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, quien explicó que esa herramienta se ha convertido en aliado de los negocios, debido a que permite realizar transacciones comerciales de forma ágil y sin la necesidad de traslados.

Polanco, al hablar de Digifirma, un servicio de suscripción digital de documentos que brinda esa entidad, indicó que solo en 2025 vendieron 7,299 certificados para facturación electrónica, destacando que solo en enero del año pasado se emitieron 386, una cifra que en igual mes de 2026 ascendió a 907.

Precisó que el servicio también está siendo adquirido por personas físicas y jurídicas para realizar operaciones de compra, venta, suscribir contratos comerciales, solicitud de préstamos y en trámites legales.

Comunicó que solo durante el año pasado 883 personas físicas compraron los certificados de firma digital mientras que otras 853 jurídicas hicieron lo mismo.

"Se pagan facturas, impuestos, si presentas una oferta de negocios y te contratan haces el contrato y lo firmas por ahí y no tienes que trasladarte", resaltó el ejecutivo de la Cámara de Santo Domingo sobre las ventajas de Digifirma.

Seguridad

Consultado sobre la seguridad que brinda la herramienta, declaró que el proceso implica una depuración del usuario por parte de la entidad.

"Te hacemos una verificación de identidad a través de video, criptografía, de documentos, entonces emitimos el certificado y esa es la garantía, asegurándonos que eres la única persona que tienes la clave para firmar. Con eso (el certificado), la ley establece que tiene validez legal (la firma)", detalló.

Fantino Polanco aclaró que la facultad para comercializar firmas digitales fue otorgada a la Cámara de Santo Domingo por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).