Informe revela retos y ventajas de RD en la industria de los semiconductores

Un diagnóstico pone en conocimiento de las autoridades dominicanas las oportunidades y desafíos del país en materia de semiconductores, una industria declarada prioritaria por el Gobierno en 2024, debido a su importancia en la era de las pantallas digitales.

El informe "Revisión del entorno habilitador de la República Dominicana para las industrias de semiconductores y microelectrónica", elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fue presentado por el ministro de Industria y Comercio, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón. También estuvo presente el secretario general adjunto de la OCDE, Yasushi Masaki.

Para su elaboración, los técnicos realizaron un análisis cuantitativo y entrevistas a casi 40 actores clave del Gobierno dominicano, el sector privado, asociaciones empresariales, la academia, centros de investigación y sindicatos. A partir de este trabajo, identificaron cinco líneas estratégicas para fortalecer el entorno habilitador del sector.

El objetivo fue evaluar si las condiciones macroeconómicas, institucionales y regulatorias del país podrían atraer empresas del sector y bajo qué circunstancias.

Asimismo, el informe pone énfasis en áreas clave como la solidez del marco institucional, el régimen de zonas francas, el entorno empresarial, la ciencia, tecnología e innovación (CTI) y la infraestructura. También subraya la importancia de las competencias y el capital humano, como otro factor estratégico.

Funcionarios del Gobierno y de la OCDE durante la presentación del informe.

Fortalezas estructurales

El diagnóstico destaca que la República Dominicana parte de una base favorable. Cuenta con experiencia en manufactura avanzada, especialmente en zonas francas, donde operan empresas de dispositivos médicos y componentes tecnológicos. Este régimen ofrece incentivos fiscales consolidados y un marco jurídico estable.

A ello se suman factores como la estabilidad política, instituciones democráticas consolidadas, una infraestructura de transporte relativamente desarrollada y la cercanía geográfica a grandes mercados de exportación en las Américas, en particular Estados Unidos.

Estas condiciones podrían facilitar la integración del país en segmentos específicos de la cadena de valor, como el ensamblaje, las pruebas y el empaquetado de componentes.

Énfasis en las zonas francas

A los técnicos de la OCDE les llamó la atención que los incentivos a las zonas francas son "generosos", pero de carácter general, ya que las empresas se benefician de una exención del 100 % del impuesto sobre la renta y de una serie de otros tributos durante 15 años, independientemente del tipo de empresa.

Señalan que el 40 % de las empresas de zonas francas son de capital dominicano, lo que sugiere que el régimen no está plenamente orientado a atraer corporaciones multinacionales, aun cuando las empresas de semiconductores son, por naturaleza, internacionales.

En ese sentido, el informe sugiere a las autoridades reorientar los objetivos para atraer más instalaciones en zonas francas, mediante incentivos más estratégicos y focalizados en determinadas áreas, como la investigación y desarrollo (I+D).Además, al momento de instalar industrias de semiconductores, recomienda identificar terrenos para parques industriales cercanos a Santo Domingo, debido a que el 98 % de los existentes están ocupados.

También advierte sobre la duplicidad de funciones entre ProDominicana y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), lo que genera incertidumbre y confusión entre los inversionistas.

Asimismo, sugiere unificar las ventanillas únicas, ya que para instalarse en el país una empresa debe acudir a cuatro instituciones distintas en lo relativo a inversión, comercio exterior, construcción y medio ambiente.

Infraestructura

El informe elogia la infraestructura de la República Dominicana y resalta múltiples fortalezas. Citando al Foro Económico Mundial, indica que el país se encuentra entre los tres primeros de América Latina y el Caribe (ALC) en calidad de infraestructura de transporte aéreo, infraestructura portuaria y calidad de carreteras.

No obstante, advierte que la fabricación de semiconductores depende de un suministro energético estable y asequible. Actualmente, las fuentes renovables representan solo el 16 % de la generación eléctrica, mientras que los combustibles fósiles aportan el 84 %.

Esto "puede dejar a la industria vulnerable ante interrupciones en el suministro y choques en los precios internacionales de la energía", alerta el informe.

De igual manera, plantea la necesidad de fortalecer el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y mejorar la infraestructura eléctrica e hídrica, ampliando la generación a partir de energías renovables.

Presentación

El estudio forma parte de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS), establecida mediante el Decreto 324-24.

En un comunicado, el ministro Sanz Lovatón destacó que cuando el sector público y el privado trabajan de manera conjunta en inversión y políticas públicas, el desarrollo trasciende gobiernos y se convierte en una estrategia nacional adoptada como pilar de crecimiento sostenido.

Aseguró que desde el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes han asumido el proyecto de semiconductores como un eje central para el desarrollo económico del país, con una visión enfocada en la innovación y la competitividad.

Asimismo, manifestó que antes de 2028 la República Dominicana estará produciendo y exportando semiconductores, lo que marcaría un hito en la diversificación de la matriz productiva nacional. En ese sentido, indicó que trabajan en una alianza estratégica con la OCDE.

Descargas Click en este enlace para descargar el informe íntegro