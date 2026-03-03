Crecer para servir mejor: la apuesta de Grupo Ramos por la expansión

En un contexto de transformación del retail y cambios en los hábitos de consumo, Carmen Julia Ángeles, directora ejecutiva de Mercadeo de Grupo Ramos, detalla la hoja de ruta de la empresa hacia 2026 y 2030, sus planes de expansión, el fortalecimiento de su modelo de gobernanza y la evolución de su propuesta de valor.

¿Cuál es la hoja de ruta de Grupo Ramos este 2026 y qué objetivos estratégicos concentran hoy el mayor esfuerzo del grupo?

Contamos actualmente con un mapa de ruta hasta el 2030. Cada año forma parte de ese plan mayor y responde a nuestro propósito: mejorar la vida de todos los dominicanos, todos los días. ¿Cómo lo logramos? Teniendo una tienda a 15 minutos de cada familia dominicana.

La expansión es nuestro gran foco estratégico. No solo a través de Sirena, sino mediante una composición de formatos. Está Sirena, donde el cliente encuentra supermercado, hogar, moda, belleza y más.

También Sirena Market, enfocado exclusivamente en supermercado, y Aprezio, un formato más pequeño y de cercanía, ubicado en barrios, que busca ofrecer una experiencia digna con precios razonables.

Además, contamos con Multiplaza, un formato menos conocido que está ubicado en Santo Domingo Este, La Romana e Higüey.

Se trata de plazas comerciales donde, además de nuestra tienda Sirena, operan otros establecimientos como bancos, restaurantes y comercios diversos, permitiendo al cliente resolver todo en un solo lugar. Y la idea es desarrollar más Multiplazas en los próximos años.

Actualmente contamos con 41 tiendas Sirena (incluyendo Sirena Market) y 46 Aprezio, para un total de 87 tiendas. Las Multiplazas no están incluidas en ese total.

Carmen Julia Ángeles, directora ejecutiva de Mercadeo de Grupo Ramos. (KEVIN RIVAS)

"Somos un negocio que une familias y que evoluciona todos los días para mejorar la vida de la gente " Carmen Julia Ángeles Directora ejecutiva de Mercadeo de Grupo Ramos “

Multicentro Churchill está en plena transformación. ¿Qué cambios están implementando?

Está en un proceso de transformación dividido en seis etapas. Hasta ahora hemos concluido la primera, que incluye el supermercado y el área de frescos completamente renovados.

Multicentro Churchill es nuestro flagship store y está siendo remodelado integralmente. Por eso, temporalmente, no se encuentra toda la oferta habitual. Actualmente trabajamos en la segunda fase del proyecto.

¿Qué planes de apertura de tiendas tienen y qué tipo de formatos veremos este año?

Tendremos aperturas en distintas zonas del país. Próximamente abriremos una Sirena en Jarabacoa y tres tiendas Aprezio: una en San Pedro de Macorís, otra en Tenares y otra en Punta de Villa Mella.

Durante el resto del año continuaremos con nuevas aperturas tanto de Sirena como Aprezio. Estamos afinando los planes específicos, pero la expansión continuará.

¿Qué criterios pesan más a la hora de decidir dónde y cómo expandirse: ubicación, tamaño de tienda, perfil del consumidor o es la combinación de varios factores?

Es una combinación de factores. Nuestro objetivo es estar a 15 minutos de cada familia, pero también evaluamos dónde podemos agregar mayor valor y contribuir al crecimiento de la comunidad.

Por ejemplo, en San Juan de la Maguana no existía una tienda de gran formato. Era común que las personas viajaran a Baní o a Santo Domingo para abastecerse. Al abrir allí, facilitamos la vida de la comunidad y apoyamos a pequeños negocios locales que ahora pueden abastecerse sin desplazarse grandes distancias.

Más que conquistar mercados, buscamos acercarnos al consumidor y generar impacto real en su día a día.

Grupo Ramos ha pasado de ser una empresa familiar a un modelo de negocio más amplio y estructurado. ¿Cómo describiría esa transformación y qué la impulsó?

Hoy somos una institución con gobernanza corporativa. Ese proceso comenzó con la preparación de Iván Mejía, actual presidente ejecutivo, quien asumió formalmente el cargo en abril de 2025.

El gran reto ha sido mantener el ADN de don Román Ramos y el legado de doña Mercedes Ramos -marcado por la cercanía, la confianza y los valores- mientras fortalecemos la disciplina estratégica, la organización y la estructura corporativa.

La combinación de ambos elementos es lo que nos permitirá proyectarnos hacia 2030 y 60 años más allá.

¿De dónde proviene hoy el capital del grupo y cómo está estructurada la propiedad de la empresa?

Contamos con un esquema de accionistas mayoritariamente dominicanos y un Consejo de Administración con el que sostenemos sesiones periódicas para dar seguimiento a la estrategia.

Existe un modelo de gobernanza corporativa formal, con un Consejo de Administración al cual reporta un Comité Ejecutivo. Además, operan el Comité de Gobierno, Nombramientos y Compensación (GNC) y el Comité de Auditoría.

¿Y cuáles han sido los retos, los aprendizajes en este proceso de evolución, de pasar de una empresa familiar a una gobernanza corporativa?

El principal aprendizaje ha sido entender y preservar la cultura de la empresa. Muchos de nosotros provenimos de multinacionales o de otras áreas del retail, por lo que ha sido clave comprender el legado familiar y combinarlo con una estructura moderna.

El retail implica contacto directo con el cliente, sin intermediarios. Por eso, mantener esa cercanía mientras se fortalece la estructura organizacional ha sido fundamental.

-¿Qué participación y qué nivel de representación mantiene la familia Ramos dentro del modelo de gobernanza actual?

Mercedes Ramos es la presidenta del Consejo de Administración, donde hay otros miembros de la familia. También hay consejeros independientes que no pertenecen a ella. Forman parte del accionariado la familia Ramos y la familia Fernández.

Las marcas blancas han ganado mucho protagonismo. ¿Cómo las han diversificado según los distintos perfiles de consumidores y qué rol juegan dentro de la estrategia comercial?

Contamos con más de diez marcas propias, entre ellas Wala, Zerca, Buen Horno (panadería y repostería), MasterCut (carnes), Simples (ropa), Nikkei, Attico y Del Artesano.

Más que sustituir marcas comerciales, buscamos ofrecer opciones adicionales, de esa manera el cliente puede elegir según su presupuesto y necesidades. Me encanta decir que democratizamos la opción de compra, ofreciendo calidad a precios accesibles.

Y, por supuesto, seguiremos introduciendo marcas propias en segmentos específicos. Un ejemplo es Esentis, que lanzamos ahora en el Mes de la Belleza Sirena, enfocada en cuidado personal y alineada con el crecimiento de esa categoría.

¿Qué tendencias de consumo están viendo desde el mundo del retail y cómo están marcando las estrategias del grupo?

El cliente piensa cada vez más en su bienestar integral. Antes se enfocaba solo en lo que comía; ahora también en lo que hace para sentirse mejor.

Estamos viendo un consumidor mucho más consciente de los productos que compra. Quiere saber si contienen gluten, si son libres de lácteos o si son adecuados para personas con intolerancias, que hoy están muy presentes.

Por eso debemos cuidar mucho más estos aspectos, y nuestras marcas propias están alineadas con esas tendencias.

Por otro lado, vemos un consumidor más informado, más exigente y que busca una experiencia de mayor valor.

Y cuando hablo de valor, me refiero a que, debido al tráfico y a la falta de tiempo, el cliente visita menos la tienda, pero cuando lo hace, quiere que esa visita sea eficiente. Quiere encontrar todo lo que necesita y resolver su compra en un solo lugar.

También estamos observando que el cliente está priorizando las experiencias por encima de las cosas físicas. ¿Cómo lo traducimos nosotros? A través de campañas que no solo se enfocan en el producto o el precio, como Los Coleccionables, por ejemplo.

Se trata de ofrecer soluciones reales. Todo el mundo necesita herramientas útiles para el hogar, como cuchillos, ollas o sartenes. Si el cliente puede obtener estos productos a buen precio durante su visita y resolver una necesidad concreta, entonces generamos valor. Eso es parte de nuestra estrategia.

Por ejemplo, durante el Mes de la Belleza tendremos experiencias en tienda donde los clientes podrán evaluarse la piel y el cabello, además de participar en charlas especializadas. También contaremos con la participación de 44 emprendedores que ofrecerán sus productos y servicios.

De esta forma, no solo brindamos una mejor experiencia al cliente, sino que también apoyamos a estos emprendedores dándoles visibilidad.

Así, pasamos de ofrecer únicamente productos a crear una experiencia más completa y significativa para nuestros clientes.

¿Cómo están integrando la tecnología y el análisis de datos para mejorar la experiencia del cliente?

La tecnología es un habilitador clave para nuestro plan al 2030. Por ello tenemos un roadmap de implementaciones para mejorar tanto la experiencia en tienda como los procesos internos.

El análisis de datos nos permite conocer mejor al cliente, entender su comportamiento de compra y diseñar campañas personalizadas. Además, estamos transformando sirena.do y nuestra aplicación, con una solución más atractiva e innovadora que pronto estará disponible.

¿Qué porcentaje de los dominicanos hacen su compra online vs. presencial?

Según nuestros estudios, el 14% de los clientes realiza compras online, cifra que alcanza hasta un 30% en niveles socioeconómicos más altos. Es una tendencia creciente que nos facilita la vida. Y si el servicio de entrega es eficiente, ya no echas para atrás.

Los centros de distribución son vitales para que todo llegue fresco, rápido y las tiendas estén suplidas. ¿Cuántos tiene Grupo Ramos ahora mismo en el país?

Contamos con varios centros de distribución en distintas zonas del país que están en proceso de transformación: Centro de distribución de secos (Hato Viejo); Centro de distribución Frescos 1 (Haina); Centro de distribución Frescos 2 (Merca Santo Domingo); y Centro de distribución de frutas y vegetales, procesado textil y panificadora (zona industrial de Haina).

Además, algunas tiendas de gran formato operan como apoyo logístico en determinados procesos.

¿Qué papel juega la sostenibilidad -social y ambiental- en las decisiones estratégicas del grupo?

Contamos con una directora de Asuntos Corporativos, Vanessa Alba, quien nos ha ayudado a estructurar y fortalecer esta área. La sostenibilidad social y ambiental siempre ha sido parte del Grupo Ramos, pero hoy ya no es una iniciativa aislada, sino un eje transversal de toda nuestra estrategia.

En el ámbito social, trabajamos con más de 30 fundaciones, entre ellas Sanar una Nación, Yo También Puedo, Fundación La Merced, Operación Sonrisa, Nido para Ángeles, UNICEF, Fe y Alegría y el Banco de Alimentos, entre otras.

También apoyamos a proveedores locales y generamos empleo en cada comunidad donde abrimos una tienda. Actualmente generamos más de 8,400 empleos directos y más de 15,000 indirectos.

Y en el plano ambiental, 39 de nuestras tiendas cuentan con paneles solares y hemos implementado el programa 11.R, que promueve el reciclaje entre nuestros clientes. Además, utilizamos refrigerantes ecoamigables y de bajo consumo energético, e incorporamos criterios de sostenibilidad en nuestras marcas propias, incluyendo el uso de bolsas biodegradables en Buen Horno.

Nuestro enfoque es integral: no solo buscamos impactar positivamente hacia afuera, sino también garantizar que nuestras operaciones internas sean sostenibles. Esa coherencia es lo que nos permite hablar de una sostenibilidad real.

Si tuviera que definir el Grupo Ramos de 2026 en una frase, ¿cuál sería?

Somos un negocio que une familias y que evoluciona cada día para mejorar la vida de la gente.