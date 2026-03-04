Abinader plantea elevar el aporte del sector asegurador para fortalecer la economía rumbo a 2036

El presidente Abinader durante su intervención en la apertura oficial de la XVIII Cumbre Iberoamericana del Seguro. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader indicó que el aporte del sector seguros al producto interno bruto (PIB) es de 1.8 % y se sitúa por debajo del promedio regional que es de un 3 %, por lo que entiende debe aumentarse gradualmente.

"Actualmente, la penetración del seguro, como hemos mencionado aquí, ronda por el 1.8 % del PIB, pero se sitúa por debajo del promedio regional", expresó el mandatario durante su intervención en la apertura oficial de la XVIII Cumbre Iberoamericana del Seguro, que se celebra este 4 y 5 de marzo en el Auditorio del Banco Central de la República Dominicana.

El jefe de Estado se refirió a la Meta RD 2036 que busca duplicar la economía dominicana para dicho año y consideró que el sector asegurador es un pilar clave para cumplir ese objetivo, por lo que afirmó que esta brecha "no la vemos como una debilidad, sino como una oportunidad histórica de expansión estructural".

Consideró que el seguro ya no puede limitarse a gestionar riesgos, debe liderar procesos de transformación económica y social.

Una reflexión que planteó es que "adquiere una dimensión estratégica" para el país, lo que enmarcó su intervención en visión nacional de largo plazo para 2036. Un "objetivo ambicioso, pero alcanzable", según manifestó.

Te puede interesar Abinader afirma que la estrategia Meta RD2036 comienza a dar resultados

Líneas estratégicas para desarrollar el sector asegurador

En este sentido, planteó tres líneas estratégicas para desarrollar el sector. La primera, conforme indicó el presidente, es fortalecer el sector asegurador como pilar de estabilidad macroeconómica y protección social.

"Un mercado asegurador robusto actúa como amortiguador frente a crisis, desastres naturales, volatilidad financiera y riesgos emergentes. Es una infraestructura silenciosa, pero que sostiene el crecimiento", precisó.

En segundo lugar, planeó la impulsión de políticas públicas y alianzas público-privadas para ampliar la cobertura y la inclusión financiera. Indicó que el seguro debe llegar a quienes no lo tienen, "a trabajadores informales, a pequeñas y medianas empresas, a sectores agrícolas vulnerables al clima, a mujeres emprendedoras, a jóvenes innovadores".

Y la tercera línea estratégica, trazar como objetivo indicativo elevar progresivamente la participación del seguro en el PIB hacia niveles cercanos al promedio regional (3 %), para luego avanzar hacia un rango del 3 % al 4 % al 2036, cifra que consideró como un indicador de madurez económica y de resiliencia estructural.

"Meta RD 2036 no es sólo una hoja de ruta económica, es un proyecto del país. Y dentro de ese proyecto el sector asegurador está llamado a convertirse en un motor de inversión, sostenibilidad y de cohesión social" Luis Abinader Presidente de la República Dominicana “

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/whatsapp-image-2026-03-04-at-62902-pm-45561864.jpeg En el centro, el presidente Luis Abinader, a su lado, de izquierda a derecha, el coordinador de la Comisión Presidencial para la modificación de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de RD, Fernando Langa; el vicepresidente de la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro (FIAS), Pasqual Llongueras; el presidente de la cumbre y superintendente de Seguros de la República Dominicana, Julio César Valentín; y el ministro de Hacienda y Economía de la República Dominicana, Magín Díaz. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Sobre la Cumbre

La XVIII Cumbre Iberoamericana del Seguro está organizada por la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS), junto a la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro.

En el acto inaugural, también participaron el presidente de la cumbre y superintendente de Seguros de la República Dominicana, Julio César Valentín; el vicepresidente de la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro (FIAS), Pasqual Llongueras; el coordinador de la Comisión Presidencial para la modificación de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de RD, Fernando Langa; y el ministro de Hacienda y Economía de la República Dominicana, Magín Díaz.

Esta XVIII edición reúne autoridades del sector financiero, reguladores, líderes empresariales y expertos internacionales, con el objetivo de analizar los grandes desafíos y oportunidades que enfrenta el sector del seguro en un contexto de transformación global.