Compra de AES por US$10,700 millones por consorcio liderado por BlackRock incluye activos en RD

Activos de la empresa AES Dominicana. BlackRock y EQT acuerdan la compra de AES Corporation, influyendo en el sector energético dominicano ( FUENTE EXTERNA. )

Un consorcio liderado por Global Infrastructure Partners (GIP), filial de BlackRock, junto con la firma sueca EQT, acordó comprar la empresa energética estadounidense AES Corporation por unos 10,700 millones de dólares, una compañía con presencia relevante en el sistema eléctrico dominicano, donde opera plantas de generación y una terminal clave de gas natural.

Presencia y operaciones de AES en República Dominicana

El acuerdo fija un precio de 15 dólares por acción para adquirir el capital accionario de la empresa. No obstante, al incluir la deuda y otras obligaciones financieras de AES, el valor total de la operación se eleva a aproximadamente 33,400 millones de dólares.

La transacción aún debe completar procesos regulatorios y se prevé que cierre entre finales de 2026 e inicios de 2027.

AES mantiene una presencia significativa en la República Dominicana a través de AES Dominicana, con activos como la central AES Andrés, una de las principales plantas de generación a gas natural del país, además de la terminal de gas natural licuado (GNL) ubicada en Boca Chica.

La empresa también participa en el gasoducto del Este, la central Los Mina y en la planta Itabo, operada en sociedad con el Estado.

Aunque la operación no implica cambios inmediatos en las operaciones locales, la entrada de nuevos propietarios con fuerte capacidad financiera podría influir en futuras inversiones en infraestructura energética en el país y en el Caribe, en momentos en que la demanda eléctrica regional continúa creciendo.