Producir productos biomédicos en la República Dominicana podría ahorrar 16 % frente a China

Un científico usa una micropipeta para obtener muestras para analizar bajo el microscopio. ( SHUTTERSTOCK )

El sector biomédico se perfila como una de las mayores oportunidades estratégicas para que la República Dominicana impulse su diversificación económica, fortalezca su seguridad sanitaria y eleve su relevancia geopolítica en un escenario marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro en el hemisferio occidental.

Un estudio reciente, liderado por el doctor Amado Alejandro Báez, decano asociado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y asesor en Diplomacia de Salud del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex), advierte que la pandemia de COVID-19 dejó al descubierto vulnerabilidades críticas en el abastecimiento global de vacunas, diagnósticos, productos farmacéuticos y tecnologías médicas.

La crisis evidenció que estos insumos son esenciales no solo para el comercio internacional, sino también para la seguridad nacional y la resiliencia económica.

Centro de manufactura biomédica

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-04-at-13919-pm-56aad96b.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-04-at-13919-pm-56aad96b.jpeg El doctor Amado Alejandro Báez durante la socialización del estudio. (FUENTE EXTERNA)

La investigación analiza cómo el país puede capitalizar la tendencia del nearshoring y la cooperación regional para posicionarse como centro de manufactura biomédica, investigación, innovación y servicios de alto valor.

El nearshoring es una estrategia empresarial que consiste en trasladar procesos de producción o servicios a un país cercano al mercado principal, en lugar de ubicarlos en destinos lejanos.

El análisis examina capacidades productivas, marcos regulatorios, capital humano, infraestructura científica y clima de inversión, en consonancia con la estrategia impulsada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que promueve cadenas de suministro resilientes y alianzas confiables en las Américas.

"Un análisis basado en datos que compara el abastecimiento desde China y la República Dominicana demuestra que el nearshoring puede generar un ahorro de 4.45 dólares por unidad (16.3 %), a pesar de tener un costo de manufactura más alto", indica el texto.

Durante las últimas dos décadas, la República Dominicana ha sostenido su crecimiento en manufactura de exportación, zonas francas, logística y turismo.

Sin embargo, el informe advierte que este modelo enfrenta límites estructurales y que la competitividad futura dependerá de avanzar hacia sectores intensivos en conocimiento, como dispositivos médicos, biotecnología, investigación clínica, farmacéuticos avanzados y salud digital.

Capital humano y regulación, los principales desafíos

Los actores consultados identificaron como prioridades el fortalecimiento de la fuerza laboral especializada, la simplificación y previsibilidad regulatoria, la protección robusta de la propiedad intelectual y el impulso de alianzas internacionales.

Las áreas con mayor potencial de expansión incluyen ensayos clínicos, servicios de investigación, biotecnología y salud digital.

Según la publicación, las principales barreras no son la demanda del mercado ni la ubicación geográfica, sino la escasez de talento especializado: científicos de I+D (investigación y desarrollo), expertos regulatorios y científicos de datos, la limitada capacidad de investigación y la débil coordinación entre academia, industria y gobierno.

El apoyo gubernamental fue percibido como bajo a moderado, lo que sugiere la necesidad de fortalecer la gobernanza y la ejecución de políticas públicas.

Proximidad con los Estados Unidos

En este nuevo entorno, las tecnologías de salud se han convertido en instrumentos de poder geopolítico y de estrategia de alianzas. La política estadounidense favorece socios biomédicos confiables y cercanos, lo que abre una ventana estratégica para la República Dominicana como ancla regional de resiliencia y suministro en emergencias.

Su proximidad al territorio continental de Estados Unidos, junto con puertos, aeropuertos y zonas francas modernas, le otorgan una ventaja logística clave para productos biomédicos sensibles al tiempo y para la respuesta ante crisis.

El país se perfila así como un nodo natural de integración hemisférica entre Norteamérica , Centroamérica y el Caribe.

de entre , Centroamérica y el Caribe. Un análisis de Costo Total de Propiedad (TCO) citado en el estudio indica que la logística ahora pesa más que los costos laborales :

(TCO) citado en el estudio indica que la ahora pesa más que los : Aunque los precios de fábrica puedan ser más altos, el nearshoring hacia la República Dominicana reduce el costo total .

puedan ser más altos, el hacia la reduce el . Los plazos de entrega entre 75 % y 86 % más cortos disminuyen gastos de flete , capital de trabajo y riesgos de inventario .

entre 75 % y 86 % más cortos disminuyen , capital de trabajo y . Además, una brecha arancelaria de 25 puntos porcentuales (35 % frente a 10 %) genera una ventaja estructural decisiva, mientras que las rutas marítimas del Caribe muestran menor volatilidad que las transpacíficas.

Trasladar un contenedor de 40 pies de largo desde China puede costar entre 2,750 y 3,000 dólares y tardaría en 45 y 60 días. En cambio, ese mismo contenedor, partiendo desde República Dominicana puede costar entre 1,400 y 1,800 dólares, tardando un máximo de 12 días, incluyendo los procesos aduanales.

De manufactura por volumen a economía del conocimiento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-04-at-13917-pm-0f53ad5d.jpeg Personal del Mirex y del Inesdyc. (FUENTE EXTERNA)

Las ventajas comparativas del país como estabilidad macroeconómica, proximidad a Estados Unidos, infraestructura logística sólida y un régimen de zonas francas consolidado, lo posicionan favorablemente para escalar en la cadena de valor biomédica.

Sin embargo, el estudio subraya que esto exige un cambio estratégico: pasar de manufactura basada en volumen a producción intensiva en conocimiento.

Entre las prioridades económicas figuran fortalecer la formación en ingeniería biomédica, ciencia regulatoria y bioestadística; ampliar la I+D aplicada vinculada a la industria; desarrollar proveedores locales especializados; mejorar la previsibilidad regulatoria y aprovechar la experiencia de la diáspora para acelerar la transferencia de conocimiento.

Los autores concluyen que la industria biomédica ya aporta miles de millones en exportaciones y decenas de miles de empleos formales, pero su mayor valor reside en su potencial para anclar un modelo de crecimiento basado en innovación.

Con inversiones sostenidas en investigación, regulación y capital humano avanzado, la actividad biomédica puede convertirse en plataforma de aprendizaje, innovación y productividad de largo plazo.

La República Dominicana, señalan, se encuentra en un punto de inflexión: si logra consolidar estas reformas, el desarrollo biomédico dejará de ser solo una política sectorial y se convertirá en un pilar central de su estrategia nacional de desarrollo, resiliencia y competitividad en las Américas.

Puntos de mejora

El estudio propone una hoja de ruta en tres fases: en el corto plazo, reforzar gobernanza y sistemas regulatorios; en el mediano plazo, invertir en infraestructura de investigación clínica y capacidad científica; y en el largo plazo, desarrollar clústeres biomédicos y capacidades de biomanufactura competitivas a escala global.

El estudio se presentó en el Aula Magna Dr. Eduardo Latorre Rodríguez del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc), órgano académico del Mirex.