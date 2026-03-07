Gobierno aprueba aeropuerto internacional privado en Playa Grande

El mandatario acudió al acto en que se anunció el desarrollo del aeropuerto. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto 115-26 mediante el cual se aprueba el establecimiento del Aeropuerto Internacional de Playa Grande, que se ubicará en las cercanías del complejo turístico Playa Grande Golf & Ocean Club, en la carretera Río San Juan–Cabrera, municipio Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez.

La disposición presidencial autoriza la creación de esta infraestructura aeroportuaria como un aeropuerto internacional de carácter privado y no comercial, destinado exclusivamente a operaciones aéreas privadas.

El decreto especifica que la instalación no estará habilitada para prestar servicios de transporte aéreo comercial, ni regular ni no regular, por lo que su operación se limitará a vuelos privados internacionales.

Condiciones y regulaciones para su operación

De acuerdo con el documento, el aeropuerto será designado como punto de entrada y salida del territorio nacional para este tipo de operaciones, lo que permitirá realizar en sus instalaciones los procedimientos migratorios, aduanales, sanitarios y de seguridad establecidos en la normativa vigente.

El proyecto fue solicitado por la sociedad comercial Fincas Serranía, S.R.L., y cuenta con una aprobación preliminar de factibilidad técnica emitida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), luego de evaluar la viabilidad del proyecto conforme a las normas aeronáuticas aplicables.

El decreto también establece que la aprobación presidencial constituye únicamente una autorización previa para el establecimiento de la infraestructura, pero no sustituye las competencias regulatorias del IDAC, organismo que deberá fijar las condiciones para la construcción, certificación y operación del aeropuerto.

Asimismo, el desarrollo del proyecto estará condicionado al cumplimiento de todas las autorizaciones requeridas por las instituciones competentes, incluyendo el Ministerio de Medio Ambiente, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), el Ministerio de Obras Públicas y otras entidades del Estado.

El Poder Ejecutivo instruyó además al Ministerio de Obras Públicas, en su calidad de presidente ex oficio de la Comisión Aeroportuaria, a suscribir los contratos necesarios con la empresa promotora para el desarrollo, construcción y administración de la infraestructura.

El decreto fue firmado el 19 de febrero de 2026.