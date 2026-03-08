El Gobierno anuncia auditoría nacional de permisos para combatir el comercio ilícito

Los ministros de Industria, Comercio y Mipymes, y de Trabajo, Eduardo Sanz Lovatón y Eddy Olivares, respectivamente. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano anunció el despliegue de una auditoría integral de permisos y licencias comerciales en todo el país, acompañada de nuevas métricas de trazabilidad y un fortalecimiento del control fiscal, como parte de una ofensiva nacional contra el comercio ilícito.

La medida fue presentada durante una sesión de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito, en la que participan los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes, y de Hacienda y Economía, junto con las direcciones generales de Aduanas (DGA) e Impuestos Internos (DGII), y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), con el objetivo de articular acciones de fiscalización y control en todo el territorio.

Durante el encuentro, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó que la efectividad de este espacio radica en haber institucionalizado el diálogo entre el Estado y el sector productivo, permitiendo que la inteligencia de mercado aportada por los gremios se traduzca en acciones de política pública.

"El Estado está escuchando al sector productivo. Cada inquietud presentada por los gremios ha sido catalogada y ahora se traduce en acciones concretas de fiscalización y revisión de permisos", afirmó el funcionario.

Asimismo, advirtió que el comercio ilícito no solo representa una pérdida recaudatoria, sino también un factor que afecta la competitividad del país.

"Quien opere en la República Dominicana lo hará bajo el marco de la ley. Nuestra misión, de la mano con los sectores productivos, es combatir la competencia desleal, nivelar el terreno de juego y proteger la salud del consumidor", agregó.

Colaboración público-privada

La sesión se realizó en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de representantes del sector público y empresarial.

Por el gabinete gubernamental estuvieron presentes los ministros de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y de Trabajo, Eddy Olivares, así como el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.

Por el sector empresarial participaron Juan José Attías, primer vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la entidad. Su presencia respaldó las acciones acordadas en el marco de la mesa de coordinación.