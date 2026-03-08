RD consolida estatus como "socio de confianza" tras la firma de la Carta de Doral, dice la Amchamdr

La República Dominicana inició una nueva etapa en su relación diplomática y económica con los Estados Unidos al convertirse en signataria fundadora de la Carta de Doral.

El acuerdo fue rubricado ayer por el presidente Luis Abinader durante la cumbre inaugural "Escudo de las Américas" (Shield of the Americas), organizada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Trump National Doral.

La carta formaliza la adhesión de la República Dominicana a la denominada "doctrina Donroe", denominada como una "alianza hemisférica" enfocada en la cooperación de seguridad, el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales y la creación de "corredores de suministro seguro".

Como una de las tres únicas naciones del Caribe invitadas a este encuentro, la República Dominicana ha sido designada como un socio estratégico de Nivel 1, lo que le daría al país un "estatus comercial preferencial", tanto en materia de inversiones como de infraestructura, consideró hoy la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).

Posicionamiento comercial

"La firma de la Carta de Doral marca un hito trascendental para la República Dominicana", afirmó el vicepresidente ejecutivo de la Amchamdr, William Malamud.

"Al asegurar un lugar en la mesa del 'Escudo de las Américas', el presidente Abinader no solo ha reafirmado nuestra condición como el socio más confiable de los Estados Unidos en el Caribe, sino que ha iniciado una nueva era de 'comercio seguro'. Este logro respalda directamente nuestra estrategia de posicionar a la República Dominicana como el principal centro de confianza para el nearshoring y la manufactura avanzada en el hemisferio", agregó.

La cumbre también confirmó que la República Dominicana será pionera en la certificación de "Puerto Seguro de las Américas", con el Puerto de Caucedo funcionando como el piloto inicial, consideró Malamud.

Esta designación otorgará a las exportaciones dominicanas —especialmente en los sectores biomédico y textil— acceso expedito mediante un "carril verde" hacia los mercados estadounidenses, reduciendo significativamente los tiempos de tránsito y las barreras aduaneras, señaló el ejecutivo.