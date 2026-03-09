MiaCargo inaugura hub logístico y lanza su aerolínea de carga en RD

Nelson Arroyo, director de Aduanas, durante el corte de la cinta. Le acompaña Diego Vestillero, CEO de MiaCargo; Dío Astacio, alcalde de Santo Domingo Este, y otras personalidades. ( SAMIL MATEO / DIARIO LIBRE )

La empresa de servicios logísticos y de paquetería MiaCargo inauguró este lunes su nuevo centro de distribución, así como Clouds Air, la nueva aerolínea de carga del país, que actualmente se encuentra en proceso de regulación. Con esta iniciativa, la República Dominicana suma ya 33 operadores logísticos.

El hub está ubicado en Boca Chica y cuenta con una clasificadora automática de 40 bocas, capaz de procesar más de tres millones de paquetes al mes, según detalló Diego Vestillero, CEO y propietario de la empresa.

En cuanto a la aerolínea Clouds Air, explicó que se encuentra en proceso de completar los requisitos regulatorios y que, una vez finalizado este trámite, iniciará sus operaciones. "Esta aerolínea nace para fortalecer la conectividad logística del país, optimizando el transporte aéreo internacional", manifestó el ejecutivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/clouds-air-b7392046.jpg La aerolínea Clouds Air comenzará a operar en cuando complete el proceso de regulación. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/centro-de-distribucion-281753e0.jpg Vista de uno de los almacenes del nuevo hub logístico de MiaCargo. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ >

Durante la presentación, Vestillero indicó que el centro de distribución "representa una declaración firme de nuestra confianza en la República Dominicana como destino seguro para la inversión extranjera y como plataforma estratégica para el desarrollo logístico regional".

Adelantó que esta iniciativa generará unos 200 empleos directos y más de 1,500 indirectos, además de una red de 190 oficinas y una flota de 50 camiones distribuidos en todo el país.

De su lado, Nelson Arroyo, director de Dirección General de Aduanas, calificó como un hito el lanzamiento del hub de MiaCargo, al considerar que contribuirá a posicionar al país como uno de los principales centros de distribución del Caribe.

Asimismo, recordó los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el sector, entre ellos el programa Despacho en 24 Horas, que agiliza la salida de mercancías de los puertos en un plazo no mayor de 24 horas.