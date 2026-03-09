Pro Consumidor se reúne con supermercados por etiquetado y registro sanitario de líneas blancas

El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, durante una reunión con representantes de cadenas de supermercados para analizar el registro sanitario y etiquetado de productos. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara , sostuvo este lunes una reunión con representantes de las principales cadenas de supermercados del país para analizar la situación relacionada con las denominadas líneas blancas, especialmente en lo referente a su registro sanitario y el cumplimiento de las normas de etiquetado.

El encuentro se llevó a cabo para conocer la situación generada por los desacuerdos entre los sectores industriales y los establecimientos comerciales, y así procurar soluciones que garanticen el respeto a las normativas vigentes y la protección de los consumidores.

De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, Alcántara explicó que este tema también ha sido tratado con el titular de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), Marco Balaguer, con quien acordó abordar la situación del registro sanitario de estos productos, a fin de llevar tranquilidad tanto al sector productivo como al comercial.

Cumplimiento del etiquetado

En ese sentido, recordó que en 2022 la institución emitió la Resolución 1579-22 sobre Cumplimiento de Etiquetado de Alimentos, que establece la obligatoriedad de acatar las disposiciones de la norma NORDOM 53 sobre etiquetado general de los alimentos previamente envasados, la cual define los requisitos que deben cumplir las etiquetas de los productos comercializados en la República Dominicana .

El funcionario destacó que, desde la entrada en vigencia de esa disposición, la entidad ha desarrollado un amplio programa de supervisión y vigilancia mediante operativos permanentes realizados por su cuerpo de inspectores en supermercados, almacenes y otros establecimientos comerciales.

"Como resultado de estas acciones de verificación, hemos revisado y retirado del mercado aquellos productos que no cumplen con las normas establecidas, que no están aptos para el consumo o que pudieran representar algún riesgo para la salud de los consumidores", indicó.

El comunicado indica que el objetivo fundamental de estas medidas es garantizar la inocuidad y calidad de los productos que llegan a la población, fortaleciendo los mecanismos de control para evitar irregularidades en la comercialización de alimentos y otros bienes de consumo.

Asimismo, hizo un llamado a todos los proveedores, importadores y comerciantes a cumplir estrictamente con las normativas vigentes, al considerar que estas disposiciones constituyen herramientas esenciales para proteger el derecho a la salud, a la información veraz y a los intereses económicos de los ciudadanos.

Alcántara adelantó que estas reuniones continuarán en los próximos días con los distintos actores involucrados en el tema. Indicó que también se prevé la participación del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón , con el propósito de construir una solución consensuada que garantice el cumplimiento de la ley y la estabilidad del mercado.