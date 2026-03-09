Suben las tarifas de fletes marítimos con la guerra en Medio Oriente

El aumento del los costos del combustible búnker, las primas por riesgo de guerra y las interrupciones operativas podrían incrementar los costos generales del flete marítimos. ( FUENTE EXTERNA )

Frente al escenario de incertidumbre que arropa al sector logístico internacional con la guerra en el Medio Oriente, las principales líneas navieras están aumentando las tarifas de los fletes marítimos, una escalada de precios que impacta directamente la movilización de mercancías ultramar, incluidas aquellas que ingresan y salen de la República Dominicana, y que eventualmente puede reflejarse en mayores costos para los importadores y en precios más altos para los consumidores.

En solo una semana, el Índice Mundial de Contenedores Drewry–una herramienta de referencia en el monitoreo de las tarifas spot y contractuales de fletes– aumentó en un 3 %, pasando de 1,899 a 1,958 dólares promedio por contenedor de 40 pies del 26 de febrero al 5 de marzo, incidido por un aumento en las rutas transpacíficas, sobre todo en las rutas comerciales Asia-Europa, dando muestras de subida tras múltiples semanas de tarifas bajas.

Aunque el promedio sigue siendo un 22 % interanual más bajo que los 2,541 dólares a los que se cotizaba un contenedor al 6 de marzo del 2025 –, un mes en el que la demanda aumenta tras la reapertura de fábricas asiáticas tras el Año Nuevo Chino–, la firma prevé que el transporte de contenedores seguirá aumentando en las próximas semanas tras la paralización del tránsito de buques con mercancías y cargueros petroleros por el estrecho de Ormuz.

"Si la situación persiste, el aumento del los costos del combustible búnker, las primas por riesgo de guerra y las interrupciones operativas podrían incrementar los costos generales del flete y ejercer una presión al alza sobre las tarifas de transporte de contenedores", subraya Drewry.

Cadena de suministro

Aunque la región del Caribe aún no ha sufrido retrasos en la cadena de suministros por este conflicto, las navieras ya están aplicando tarifas de recargo, observó el socio director comercial de la naviera E.T Heinsen en la República Dominicana, Teddy Heinsen.

"La línea que yo represento aún no ha avisado (de recargos en el país), pero entendemos que van a avisar un sobrecargo por el costo de combustible. Eso (la revisión) se hace a final de cada mes", puntualizó.

Indicó que los servicios de transporte marítimo próximos a la zona de conflicto –sobre todo los que van al estrecho de Ormuz– han sido cancelados, con recargos que oscilan entre los 1,500 dólares para un contenedor de 20 pies hasta los 3,300 dólares para contenedores de 40 pies.

Tarifas de recargo

En efecto, compañías como Maersk–una de las más grandes del mundo– actualizaron su tarifa de Recargo por Temporada Alta (PSS, en inglés) a 1,000 dólares efectivo al 20 de marzo a todas las mercancías procedentes del lejano Oriente Asiático a destinos como México, América Central y el Caribe –incluida la República Dominicana–.

Asimismo, aumentó esta semana su tarifa de recargo por contingencia de emergencia en las áreas más cercanas al conflicto, colocando una tarifa a los contenedores que va desde los 1,800 a los 3,000 dólares desde África Oriental hacia Omán, y de 2,100 a 3,600 dólares a las rutas desde África Oriental hasta Oriente Medio.

La naviera francesa CMA CGM ordenó a los buques en el Golfo Pérsico a refugiarse e impuso un "recargo de emergencia por conflicto" de 2,000 dòalres por contenedor de 20 pies para las reservas de la región, según reporta Bloomberg.

Otras compañías, como la Mediterrean Shipping Company (MSC) informaron de la implementación a partir de este lunes del Recargo de Emergencia por Combustible (EFS, por sus siglas en inglés) para todos los los mercados de Asia, Europa, Oceanía y América–excepto Estados Unidos–.

Esto sumará al precio regular del flete una tarifa adicional según el tipo de contenedor.

En el caso de los contenedores secos estándar (Dry Van, DV), el recargo será de 150 dólares para los contenedores de 20 pies (20´) y de 300 dólares para los de 40 pies, tanto en su versión estándar (40´ DV) como en los de mayor altura (40´ HC).

Para los contenedores refrigerados (Reefer, RE), utilizados principalmente para transportar productos que requieren control de temperatura, el recargo será de 265 dólares para los equipos de 20 pies (20´ RE) y de 530 dólares para los de 40 pies con mayor altura (40´ HR).