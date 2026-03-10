Ejecutivos de la Cámara Americana abordan cooperación económica con delegación de Estados Unidos

Ejecutivos de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR) se reunieron con una delegación empresarial y legislativa de los Estados Unidos, encabezada por el senador Bernie Moreno, para abordar las oportunidades de inversión, comercio y cooperación económica entre ambos territorios.

Durante el encuentro también abordaron el papel de la República Dominicana como socio estratégico para las empresas estadounidenses en el contexto del nearshoring y la reorganización de las cadenas globales de suministro.

La presidenta de AmchamDR, Francesca Rainieri, ofreció las palabras de bienvenida al encuentro, destacando la importancia de continuar fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países, una alianza que se sustenta en décadas de intercambio comercial, inversión y vínculos humanos.

El senador Moreno compartió algunas reflexiones en representación de la delegación estadounidense que acompañó la visita, resaltando el potencial de colaboración entre ambos países y el valor de espacios de diálogo que permitan identificar nuevas oportunidades de crecimiento conjunto.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo de cámara, William Malamud, aseguró que: "la República Dominicana es un aliado regional confiable y seguro, posicionado de manera idónea para facilitar la transición de cadenas de suministro globales vulnerables hacia cadenas de valor regionales resilientes".

Representando a 1,600 miembros, que sustentan casi el 19 % del producto interno bruto nacional, la AmchamDR prioriza a la República Dominicana como un centro logístico y de manufactura nearshore, según indica una nota de prensa.

Un caso de estudio principal es el sector biomédico —el principal producto de exportación del país hacia los Estados Unidos— donde empresas con sede en Ohio, como Cardinal Health y Steris, aprovechan la excelencia operativa dominicana para fortalecer la competitividad global y asegurar suministros médicos críticos.

Raúl Ovalle, presidente del Comité de Economía y Mercados de Capitales de la entidad, abordó el intercambio comercial bilateral y la relación de inversión entre ambos países, resaltando la solidez de la relación económica entre ambas naciones, caracterizada por un comercio creciente, importantes flujos de inversión y una integración productiva cada vez más profunda, particularmente en sectores como manufactura avanzada y dispositivos médicos.

Asimismo, León Patiño, representante del Comité Legal de la cámara, presentó una perspectiva sobre el clima de inversión en el país, resaltando el papel desempeñado por la colaboración entre el sector público y el privado para fortalecer el marco legal y regulatorio que sustenta la actividad empresarial y fomenta un entorno favorable para la inversión.

Socio clave

El encuentro también permitió destacar el papel de la República Dominicana como un socio clave dentro de las cadenas de valor regionales, especialmente en industrias estratégicas como dispositivos médicos, manufactura en zonas francas y logística.

En este contexto, se resaltó el creciente vínculo productivo entre empresas estadounidenses —particularmente del estado de Ohio— y el ecosistema industrial dominicano, una relación que contribuye a fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y a impulsar oportunidades de crecimiento compartido.