Banco Popular reconoce liderazgo de su talento gerencial

El presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, Manuel A. Grullón, y el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, con algunos de los gerentes más destacados de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano celebró su Reunión Anual de Gerentes, en la que reconoció el liderazgo y compromiso de su equipo gerencial, destacando su aporte a los resultados históricos alcanzados por la entidad y a su posicionamiento en el sistema financiero dominicano.

El encuentro reunió a 1,438 gerentes y ejecutivos del banco y de las empresas filiales del Grupo Popular en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se presentaron los principales logros del último ejercicio y la visión estratégica de la organización.

El presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, Manuel A. Grullón, felicitó al cuerpo gerencial por su dedicación y apego a los valores institucionales, destacando que su liderazgo ha contribuido a preservar la confianza de clientes y de la sociedad dominicana.

De su lado, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, resaltó la disciplina y la capacidad de ejecución del equipo gerencial para impulsar la estrategia institucional.

Durante la actividad se reconoció también la trayectoria de Rafael A. del Toro, vicepresidente ejecutivo sénior de Gobierno Corporativo, Relaciones con Accionistas y Economía, quien se acogió al retiro voluntario.

Premios gerenciales

En la ceremonia se premió a los gerentes más destacados de 2025, cuya labor sobresalió por sus resultados y el apego a los valores institucionales.

Marisol Muñoz, gerente de División de Banca Privada, recibió el Premio a la Excelencia "Alejandro E. Grullón E."; Wilson Santana, gerente de División de Configuración y Parámetros, obtuvo el Premio a la Eficiencia "Pedro A. Rodríguez"; y Sebastián Pichardo, gerente de División de Mercadeo Analítico y Operativo, fue reconocido con el Premio Valores "Manuel A. Grullón".

Además, recibieron distinción gerencial Oscarina Álvarez, Eleni de Castro, Angie Figueroa, Fernando Tavárez, Raquel León, Robert Féliz, Juan Jiménez, Yury Aracena, Pablo Méndez, Diani López, Stephani López, Gadiel Borges, María Muñoz, Rita García, Javier Gautier, Wendy Florencio, Juan José Michél, Roseiby Dájer, María Amelia Auffant y Richard Ozuna.

Asimismo, fueron también distinguidos los gerentes Yoan Martínez, Jenry Báez, Javid Ulloa, Francisco Betances, Emilio Santos, Gilberto Ramos, Nicole Nadal, Caonabo Castillo, Richelis Valdez, Judith Reynoso, Patricia Martínez y Franklin Cruz.

Ingresaron a formar parte del programa de desarrollo gerencial Altos Potenciales: Laura Báez, Binio Brea, Leonel Ng, Pedro Pujols, Franklin Tavárez, Abel Castellanos, María Rodríguez, Wendy Díaz, Osvaldo Ortega, Somairis Medrano, Crist Nivar, Juan Podestá, Luis Ramos, Denisse Portes, Alberto Zapata, Jorge Luis Sánchez, Rosseli Melgarejo, Jadin Paulino, Ángel Merejo, Ramón Rodríguez y Alejandro Guzmán.