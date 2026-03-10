Ejecutivos de los principales gremios empresariales del país reconocieron que la escalada en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán es un tema de preocupación para el sector y manifestaron estar a la espera de conocer las medidas que estará tomando el Gobierno dominicano para mitigar sus efectos en la economía dominicana.

"Lo que entendemos al respecto es que ya el Gobierno, internamente, tiene su plan de contingencia. Lo que nosotros estamos esperando es esa convocatoria para conocerlo al detalle y ver, como gremio, cómo podemos apoyar e incidir en el mismo", aseveró el vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols.

Explicó que este es un tema que la asociación ha monitoreado diariamente debido a su repercusión en el país a través del alza de los precios de los combustibles, el transporte, la logística y las materias primas importantes. "Hemos quedado a la orden para conversar con las autoridades al respecto", señaló.

En esto coincidió el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, quien detalló que la situación actual amerita "gestionar el riesgo, anticipar lo que venga y prepararnos para mitigar lo que pueda ocurrir".

"Nosotros mantenemos canales fluidos de conversación con el Gobierno, evaluando precisamente el impacto que está teniendo en este momento; pero completamente de acuerdo que mientras mayor claridad y mayor transparencia, mayor tranquilidad va a traer a la ciudadanía", subrayó tras participar, junto a Pujols, en la presentación del estudio "Mercado laboral: análisis y políticas públicas", organizado por la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) en la celebración de su 80 aniversario.

Seguimiento a los precios del petróleo

Dargam indicó que uno de los principales indicadores al que se le ha dado seguimiento continuo desde el inicio del conflicto bélico el pasado 28 de febrero es al petróleo y a sus fluctuaciones de precios.

"Los primeros días fue conservador. Ayer vimos un pico de 120 dólares que luego ha vuelto a estar dentro del rango de los 80, 90 dólares, pero la gran interrogante es qué tiempo durará este conflicto y qué capacidad hay para mitigar los efectos que está generando", puntualizó.

Indicó que anuncios como los realizados por el Grupo de los Siete (G7) de poner a disposición sus reservas, o las recientes señales de Estados Unidos de que puede ocurrir un desescalamiento de la ofensiva en las próximas semanas pueden "traer alivio".

"Hay dos países, los que producen petróleo y los que consumimos petróleo. Y el impacto que esto tiene en las finanzas públicas es importante; esperamos que en las próximas semanas haya mayor claridad", señaló.

Aranceles La guerra en Medio Oriente se añade a la incertidumbre que ya estaban experimentando los sectores productivos fruto a la política arancelaria restrictiva de la administración de Donald Trump, que ha insistido en imponer hasta un 15 % a todos los productos que enten a ese mercado. Informó que las autoridades estadounidenses decidieron dejar de realizar el descuento (de un 20 %) a aquellos productos manufacturados localmente que demostraran utilizar insumos estadounidenses."Esto es algo al que le damos seguimiento diario; cambia constantemente", refirió. "Dependemos de nuestros socios comerciales y las decisiones que tome en ese sentido", recordó.