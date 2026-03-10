Presentarán el Ranking "Empresas que Transforman la República Dominicana 2026"

Samuel Sena, Elizabeth Mena, Yerenna Álvarez, Eduardo Varcácel e Indhira Lorenzo, durante el anuncio de ExpoSostenible 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La plataforma ExpoSostenible 2026 presentará el ranking "Empresas que Transforman la República Dominicana 2026", una reconocimiento que busca destacar a las compañías que lideran prácticas de sostenibilidad y generan impacto en el desarrollo económico del país.

Según una nota de prensa, la iniciativa es organizada por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), e incluirá sectores como banca, industria, minería, construcción, energía, turismo, salud, consumo masivo, transporte y zonas francas, con el objetivo de reflejar el impacto transversal de la sostenibilidad en la economía nacional.

El presidente del Codessd, Samuel Sena, explicó que el ranking busca fortalecer la conversación sobre sostenibilidad en el sector empresarial dominicano.

Contará con el respaldo técnico de la firma de consultoría Newlink Dominicana, responsable de la investigación que identificará a las empresas con mejores resultados en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

"La sostenibilidad dejó de ser una opción reputacional para convertirse en un eje estratégico del desarrollo. Con este ranking queremos reconocer a las empresas que están transformando la manera de hacer negocios en la República Dominicana, integrando responsabilidad, innovación y visión de largo plazo", afirmó.

Sena señaló que la iniciativa también busca enviar una señal al mercado sobre la importancia de integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial.

"Las empresas que lideran en sostenibilidad son las que están mejor preparadas para atraer inversión, generar confianza y asegurar su permanencia. Este ranking busca acelerar esa transformación empresarial que el país necesita", agregó.

Evalaución

El proceso de evaluación se desarrollará en varias etapas. En una primera fase se levantará información sobre la percepción del público respecto a las empresas más responsables en distintos sectores.

Posteriormente se consultará a especialistas en sostenibilidad para validar los resultados y, finalmente, las compañías preseleccionadas deberán presentar evidencias documentadas de sus políticas, acciones y resultados, que serán evaluadas por un jurado especializado.

ExpoSostenible 2026 se celebrará los días 15 y 16 de abril en el Hotel El Embajador y reunirá a líderes empresariales, autoridades públicas, inversionistas y expertos nacionales e internacionales para debatir soluciones que impulsen la competitividad del país.