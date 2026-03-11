El índice de actividad manufacturera logra una ligera mejoría impulsado por las ventas

El índice mensual de actividad manufacturera (IMAM) se ubicó en 51.9 en febrero, aumentando con respecto al valor del mes anterior (51.2) y manteniéndose por segundo período consecutivo sobre el umbral de 50.

Este resultado refleja una tendencia alcista a inicios de año, logrando revertir la contracción registrada al cierre del 2025, según la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), entidad que realiza el IMAM.

El crecimiento de febrero de 2026 fue impulsado por el repunte en el volumen de ventas, el cual compensó el retroceso de otras variables, pasando de 50.16 en enero a 55.84 el mes pasado.

En tanto, "volumen de producción" cayó de 51.32 en el primer mes del año a 49.67 en febrero, la variable de "empleo" descendió de 54 a 51.92 en ese mismo lapso.

De igual forma, el "inventario de materias primas" bajó de 52.00 a 50 mientras que el "plazo de entregas suplidores" logró aumentar, pasando de 48 a 49.04.

Retrato de actividad manufacturera

El IMAM es una adecuación del índice de los gerentes de compras (PMI, por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior.

Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.