×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
IMAM
IMAM

El índice de actividad manufacturera logra una ligera mejoría impulsado por las ventas

Tres de las cinco variables del IMAM se redujeron durante el mes pasado

    Expandir imagen
    El índice de actividad manufacturera logra una ligera mejoría impulsado por las ventas
    Empleados de una zona franca. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El índice mensual de actividad manufacturera (IMAM) se ubicó en 51.9 en febrero, aumentando con respecto al valor del mes anterior (51.2) y manteniéndose por segundo período consecutivo sobre el umbral de 50.

    Este resultado refleja una tendencia alcista a inicios de año, logrando revertir la contracción registrada al cierre del 2025, según la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), entidad que realiza el IMAM.

    • El crecimiento de febrero de 2026 fue impulsado por el repunte en el volumen de ventas, el cual compensó el retroceso de otras variables, pasando de 50.16 en enero a 55.84 el mes pasado.

    En tanto, "volumen de producción" cayó de 51.32 en el primer mes del año a 49.67 en febrero, la variable de "empleo" descendió de 54 a 51.92 en ese mismo lapso.

    De igual forma, el "inventario de materias primas" bajó de 52.00 a 50 mientras que el "plazo de entregas suplidores" logró aumentar, pasando de 48 a 49.04.

    Retrato de actividad manufacturera 

    El IMAM es una adecuación del índice de los gerentes de compras (PMI, por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior.  

    Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior.

    El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.