Empresarios plantearán este viernes en Palacio provisionar alimentos ante guerra en Medio Oriente

Julio Brache, presidente de la AIRD, dio declaraciones a la prensa tras sostener el encuentro industrial que organiza esta institución. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) Julio Brache, aseguró este jueves que los empresarios sostendrán una reunión con el Gobierno este viernes en la que esperan delinear cuáles serán las estrategias conjuntas que tomará el país para garantizar las materias primas y alimentos necesarios ante el impacto de la guerra de Medio Oriente en la cadena de suministros global.

Aunque Brache precisó que la reunión de mañana estará enfocada en el debate sobre la Meta 2036 –una estrategia público privada de largo plazo que tiene como objetivo tomar acciones para duplicar el tamaño de la economía dentro de los próximos diez años–, la preocupación que ha generado el escenario político global los llevará también a tratar este tema.

"Yo digo una cosa muy simple: puede faltar petróleo, pero no puede faltar comida", expresó a la prensa tras realizar el Encuentro Industrial de la AIRD, en el que se debatió el nuevo marco legal de defensa de la competencia en el país.

Asegurar inventario y garantizar la producción nacional

El empresario considera que el Gobierno debe priorizar la producción nacional, al tiempo que exhortó a las agroindustrias, procesadoras de alimentos e importadoras se aseguran de tener los insumos necesarios ante el escenario de incertidumbre que plantea el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

"Ya tenemos muchas inquietudes porque tenemos barcos y contenedores que han quedado atrapados en el estrecho de Ormuz, que no han podido salir. Eso ha creado una presión sobre las materias primas", observó.

Asimismo, recordó que el alza de los precios del petróleo, además de incidir sobre el costo de los hidrocarburos, también encarece la fabricación de alimentos y de fertilizantes, teniendo un impacto indirecto sobre la comida.

"Debemos prepararnos para que en el país no falte alimento", manifestó, indicando que se deben tomar medidas contingentes similares a las tomadas al inicio de la pandemia del covid-19 y frente a las tensiones geopolíticas que generó el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

"En cualquier momento puede haber una escasez de transporte de materias primas al país, específicamente por los barcos", enfatizó.

Expectativas ante plan de Gobierno Desde la ofensiva de Estados Unidos e Irael a Irán el 28 de febrero, el Gobierno no ha comunicado concretamente cuál será la postura del país para prevenir que el panorama internacional no afecte a la economía, sensible a factores externos. El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, manifestó el martes que la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente es un tema de preocupación para el sector privado, por lo que están en expectativa de conocer cuáles medidas tomará el Gobierno. "Nosotros mantenemos canales fluidos de conversación con el Gobierno, evaluando el impacto que está teniendo en este momento (...); mientras mayor claridad y transparencia, mayor tranquilidad va a traer a la ciudadanía", subrayó tras participar en la presentación del estudio "Mercado laboral: análisis y políticas públicas", de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom).