Los fletes suben un 8 % en la última semana y advierten aumentos continuarán

El impacto del conflicto armado que se desarrolla en Medio Oriente continúa expandiéndose por diferentes sectores de la economía mundial. El precio de los fletes marítimos no ha escapado a las consecuencias de la guerra y el transporte de los contenedores de 40 pies se incrementó un 8 % durante la última semana.

El Índice Mundial de Contenedores (WCI, por sus siglas en inglés) pasó de 1,958 dólares a 2,123 dólares entre el 5 y el 12 de marzo, un aumento absoluto de 165 dólares. Una semana antes ya el indicador se había encarecido un 3 %, por lo que acumula un alza de un 11 % desde el inicio del conflicto.

El WCI –una herramienta de referencia en el monitoreo de las tarifas spot y contractuales de fletes– sufrió un incremento de 224 dólares desde el pasado 26 de febrero, días antes del inicio de la guerra, y hasta el pasado jueves, revirtiendo una tendencia hacia la baja que registraba desde el 8 de enero, cuando se alcanzó los 5,557 dólares.

La confrontación bélica en curso en Medio Oriente sigue afectando las cadenas de suministro globales, lo que contribuye a un aumento de los fletes a corto plazo, según advirtió Drewry.

La consultora agregó que, dado que las navieras siguen gestionando la capacidad e implementando aumentos, se prevé que las tarifas spot continúen subiendo en las próximas semanas.

Aumento en rutas

En rutas marítimas como Shanghái-Los Ángeles y Shanghái-Nueva York el WCI se ha incrementado un 4 % y un 3 %, respectivamente, mientras que desde esa ciudad china a puertos de europeos el aumento ha sido hasta de un 19 %.

De igual forma, señala que varias navieras, como MSC y CMA CGM, han anunciado tarifas FAK (carga de todo tipo) más altas a partir del 22 de marzo.

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Irán mantiene cerrado el paso por el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la cual transita alrededor del 20 % del petróleo del mundial, además de volúmenes significativos de gas natural licuado, fertilizantes y buques mercantes desde y hacia países del Golfo Pérsico.

Este lunes el precio del petróleo intermedio de Texas bajó un 5.28 % y al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de abril restaron 5.21 dólares, hasta llegar a los 93.50 dólares el barril.