Lamborghini abrirá un concesionario en República Dominicana, reportan medios puertorriqueños

Vehículos Lamborghini en el concesionario de México. ( FUENTE EXTERNA )

La marca italiana de vehículos de ultralujo Lamborghini abrirá su primer concesionario en República Dominicana antes de que finalice el año 2026, según confirmó la empresa al medio puertorriqueño El Nuevo Día.

La información fue publicada por el periodista Efraín Montalbán Ríos, de la sección de Negocios de ese medio, que detalló que la apertura forma parte de la estrategia de expansión de la firma en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con El Nuevo Día, la llegada al país se enmarca en un plan más amplio que también contempla la entrada de Lamborghini a otro mercado latinoamericano durante el mismo año.

Actualmente, la marca tiene presencia en la región en países como Brasil, México, Perú y Puerto Rico, lo que refleja su interés en consolidar su red en economías con crecimiento en el segmento de lujo.

Expansión del mercado

La posible instalación de un concesionario en el país se produce en un contexto de expansión del mercado premium en el país, donde en los últimos años se han anunciado inversiones vinculadas al turismo y bienes raíces de alto nivel, incluyendo proyectos asociados a marcas internacionales de lujo .

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la ubicación específica del concesionario ni el monto de la inversión.

La llegada de Lamborghini marcaría un paso adicional en la evolución del sector automotriz dominicano hacia segmentos de mayor valor, con una oferta dirigida a clientes de alto poder adquisitivo.

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