Navieros dominicanos señalan ajustes moderados en los costos de transporte

La Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) indicó que el comportamiento reciente del transporte marítimo responde a dinámicas globales del comercio internacional, influenciadas por factores logísticos, económicos y geopolíticos.

En ese contexto, la ANRD explicó que la conectividad marítima del país y sus principales rutas comerciales se mantienen estables, sin disrupciones relevantes en los servicios.

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Esto se debe, en parte, a que el comercio dominicano se concentra en mercados con alta estabilidad logística, mientras que regiones actualmente vinculadas a tensiones geopolíticas representan una participación marginal en el intercambio comercial, según explica una nota de prensa.

En cuanto a los fletes, la entidad señaló que se están observando ajustes moderados en los costos de transporte, asociados principalmente al incremento en los precios del combustible y la aplicación de recargos por bunker (bunker surcharges), en línea con el comportamiento del mercado naviero internacional.

Desde el pasado 26 de febrero y hasta este jueves el índice mundial de contenedores de Drewry aumentó 273 dólares, al pasar de 1,899 por contenedores de 40 pies hasta los 2,172 dólares. Solo en la última semana el indicador se incrementó un 2 %.

Recargos por riesgo

Asimismo, en algunas rutas específicas, particularmente desde regiones como Medio Oriente, se han comenzado a aplicar recargos adicionales vinculados por riesgo de guerra (War Risk Surcharge – WRS), lo que ha generado incrementos puntuales en los costos de transporte.

El gremio precisó que estos ajustes responden a condiciones globales fuera del control de los actores locales, y forman parte de la dinámica habitual del sector ante variaciones en factores como el precio del petróleo, siendo una situación que no es exclusiva de la República Dominicana, sino que se registra a nivel global.

La asociación reiteró que continuará dando seguimiento a la evolución del entorno internacional, particularmente a variables que inciden en los costos y la operación del transporte marítimo a nivel global.