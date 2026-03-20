Jurado en EEUU concluye que Musk engañó a los accionistas de Twitter

Elon Musk publica a diario numerosos mensajes en X, la otrora Twitter. ( AFP )

Un jurado federal en Estados Unidos determinó el viernes que Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter al criticar a la red social cuando estaba a punto de comprarla mediante un acuerdo de 44.000 millones de dólares, según el fallo consultado por la AFP.

El jurado rechazó sin embargo la acusación de maniobra fraudulenta deliberada para hacer bajar el precio de la acción.

Pocos minutos después del anuncio del fallo, los abogados de Musk informaron a la AFP que su cliente tenía intención de recurrir la decisión, a la que calificaron de "contratiempo".

Después de tres semanas de este juicio civil, marcado por el testimonio en persona del hombre más rico del mundo, el jurado de un tribunal federal de San Francisco consideró que dos tuits publicados por Musk en mayo de 2022 contenían declaraciones falsas que hicieron caer el precio de Twitter.

Los daños y perjuicios, que aún deben determinarse, podrían ascender a miles de millones de dólares, según los abogados de los demandantes citados por CNBC.

El fallo constituye una rara derrota judicial para Musk, a menudo apodado "Teflon Elon" por su capacidad para salir indemne de juicios que muchos creían que perdería.

Sus abogados recordaron este hecho a la AFP, y subrayaron que este mismo viernes un tribunal de Texas lo había exonerado en un proceso por difamación.

En 2023, un jurado del mismo tribunal federal de San Francisco había exonerado a Musk de acusaciones similares a las de los accionistas de Twitter, presentadas por accionistas de Tesla, después de que Musk hubiera tuiteado en 2018 que tenía los fondos para comprar el fabricante de automóviles.

- Empujados a vender -

Musk, que publica a diario numerosos mensajes en X, la otrora Twitter, no reaccionó de inmediato a la decisión del jurado.

El juicio giró en gran medida en torno a las afirmaciones del magnate sobre la cantidad de cuentas falsas en Twitter. Sostuvo que la plataforma tenía muchas más cuentas de spam y automatizadas que el 5% declarado en sus documentos regulatorios.

De esta manera, utilizó lo que presentaba como un engaño por parte de Twitter para justificar su intento de retirarse del acuerdo de compra.

Tras el primer mensaje publicado en la plataforma sobre este tema por Musk, en mayo de 2022, el precio de la acción cayó un 17% en dos sesiones, lo que llevó a algunos accionistas a vender.

Los demandantes, por su parte, alegaban que estas declaraciones formaban parte de un plan destinado a presionar al consejo de administración para obtener un precio inferior a su oferta inicial, en un momento en que el precio de la acción de Tesla caía y encarecía la financiación de la operación.

Después de que Musk intentara desvincularse del acuerdo de compra, Twitter lo demandó en el estado de Delaware para obligarlo a cumplir el acuerdo.

Poco antes de la apertura de ese juicio, Musk dio marcha atrás y aceptó pagar el precio original, antes de rebautizar la plataforma como X.

Algunos accionistas vendieron así sus títulos con un descuento de más del 30% con respecto al precio finalmente pagado por Musk.

Primer hombre en superar, el año pasado, la barrera de los 500.000 millones de dólares de fortuna personal estimada, Musk posee un patrimonio valorado, a comienzos de marzo, en 839.000 millones de dólares, según la revista Forbes. Está compuesto esencialmente por la suma del valor actual de sus acciones en Tesla y SpaceX.