WE reconoce por segundo año a líderes que impulsan la innovación empresarial en República Dominicana

Workshop Experience (WE) celebró la segunda edición de "WE Editions, The CEO", un evento que reconoce a cinco líderes empresariales destacados por su capacidad de innovar y generar impacto en sectores clave de la economía dominicana.

La premiación puso este año el foco en ejecutivos que han implementado estrategias innovadoras en áreas como finanzas, logística, salud, energía y economía naranja.

Los reconocidos en esta edición fueron Tomás Alonso, country manager de Mastercard; Diego Vestillero, CEO de MiaCargo; Edwin de los Santos, CEO de AES Dominicana; Giancarlo Sanguinetti Durand, CEO de Amadita; y Archie López, CEO de Panamericana.

Durante el evento, los galardonados compartieron con los asistentes sus experiencias, aprendizajes y visiones sobre el futuro de sus industrias, ofreciendo una perspectiva cercana sobre los desafíos y oportunidades del entorno empresarial actual.

Johanna Peguero, directora de WE, destacó que la selección de este año responde a un enfoque integral del liderazgo, donde la innovación se combina con el impacto en el desarrollo nacional.

"Los líderes que reconocemos este año han sabido conjugar innovación en sus respectivas industrias y, además, influir positivamente en otros ámbitos del encadenamiento productivo nacional. En ellos destaca esa mirada de conjunto, la apertura para que su progreso signifique también el desarrollo de otros, y eso es muy necesario para el crecimiento integral del país", expresó.

Aportes al ecosistema empresarial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/galardonados-we-editions-the-ceo-2026-ff3fc5a8.jpeg Giancarlo Sanguinetti Durand, Diego Vestillero, Edwin De los Santos, Archie López y Tomas Alfonso. (FUENTE EXTERNA)

Los ejecutivos reconocidos no solo han logrado posicionar a sus organizaciones dentro de sus respectivos sectores, sino que también han impulsado iniciativas que contribuyen al fortalecimiento del ecosistema empresarial dominicano.

En el ámbito financiero, Tomás Alonso ha liderado estrategias enfocadas en la digitalización de pagos y la inclusión financiera. Por su parte, Diego Vestillero ha impulsado el crecimiento de soluciones logísticas innovadoras a través de MiaCargo, adaptándose a las nuevas demandas del comercio.

En el sector energético, Edwin de los Santos ha promovido proyectos enfocados en sostenibilidad y eficiencia, mientras que Giancarlo Sanguinetti Durand ha fortalecido el posicionamiento de Amadita en el ámbito de la salud, incorporando innovación en sus servicios.

De igual forma, Archie López ha consolidado a Panamericana como un referente en la economía naranja, destacándose por su aporte a la industria creativa y audiovisual del país.

Sobre The CEO Edition The CEO Edition es una iniciativa de Workshop Experience que honra a líderes visionarios que están redefiniendo industrias, impulsando el crecimiento e inspirando el cambio en un entorno cada vez más global.

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