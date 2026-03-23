Wall Street cierra al alza por comentarios de Trump sobre Irán

La Bolsa de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el lunes, impulsada por la caída en los precios del petróleo y por los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre las negociaciones con Irán.

Impacto de las declaraciones de Trump en Wall Street

Tanto el Dow Jones como el Nasdaq subieron un 1.38 %, y el ampliado S&P 500 ganó un 1.15 %. La plaza estadounidense no veía una sesión al alza desde el martes.

Poco antes de la apertura del mercado el lunes, Trump anunció que pospuso durante "cinco días" los ataques contra plantas de energía o infraestructura eléctrica en Irán.

Más tarde dijo que Washington y Teherán encontraron "puntos de acuerdo importantes" durante las negociaciones llevadas a cabo, según él, con un alto cargo del país.

Las declaraciones bastaron para que los precios del petróleo bajaran y dieran paso a un alza en las acciones en Wall Street.

Las grandes petroleras se beneficiaron. Chevron ganó un 1.73 %, ExxonMobil un 0.91 % y Shell un 0.30 %.

Reacciones y perspectivas del mercado

Las autoridades iraníes negaron que hubiera conversaciones, pero esas declaraciones solo atenuaron parcialmente el entusiasmo en la bolsa.

"Los inversionistas quieren estar un paso adelante, y toman decisiones según lo que han escuchado, con la base de suposiciones más que con hechos", explicó a la AFP Sam Stovall, de CFRA.

Como resultado de esto, advirtió que las acciones "puede que se tambaleen mañana si el presidente dice algo que contradiga lo que ocurrió hoy".

"Es muy difícil operar en estos mercados mientras Trump pasa de una escalada masiva a declaraciones de paz o victoria", dijo Neil Wilson, de Saxo Markets.