Solo el 7 % de las viviendas cuestan menos de RD$3 millones en la región metropolitana

Torres en Piantini, la zona más costosa para adquirir una vivienda en toda la capital. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La oferta de unidades de viviendas en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional se aleja cada vez más de los segmentos de bajo costo para concentrarse en segmentos medios o de mucho mayor valor.

Según los datos más recientes del Registro de Ofertas de Edificaciones (ROE 2025-2), publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) –que analiza el comportamiento de las edificaciones en la región metropolitana para el segundo semestre del año pasado–, de las 6,981 edificaciones que constan en el presente informe, solo el 7 % de las viviendas tenían un precio igual o menor a los 3 millones de pesos.

Así, alrededor de un tercio (33.9 %) de la oferta se encontraba entre los 3 millones y los 5 millones de pesos, 12.3 puntos porcentuales menos que el 46.2 % registrado en el primer semestre del año pasado, registrado en el ROE 2025-1.

La realidad es que el 53.6 % de la oferta oscila entre los 5 millones y los más de 25 millones de pesos. La mayor oferta se concentra en el segmento que cuesta entre 8 millones y 15 millones de pesos, con un 23.4 % de participación.

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Ofertas por metro cuadrado

Visto por el espacio que ocupan en metros cuadrados, las viviendas entre los 8 millones y los 15 millones de pesos también acaparan la mayor oferta disponible de unidades de viviendas, –tanto casas como apartamentos–, por delante de las unidades cuyo valor oscila entre los 3 millones a 5 millones de pesos.

A estas les siguen las viviendas centradas en tramos intermedios del mercado.

Las viviendas valoradas entre 15 millones y 25 millones de pesos ocuparon el 15.6 % del área construida, mientras que las del rango entre 5 millones a 8 millones de pesos, el 14.2 %, una muestra del interés de desarrolladores y constructoras por estas edificaciones.

El análisis también resalta que el 87.6 % de estas viviendas se ofertaron con la intención de alquilarlas o para el uso propio, para un incremento de 8.7 puntos porcentuales por encima del 78.9 % registrado en el primer semestre del 2025.

En tanto, las propiedades solo para venta fueron el 12.1 % del total, de acuerdo al presente informe.

Piantini, el área más cara

De acuerdo al informe, el precio promedio general por cada apartamento de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados construidos es de 109,381 pesos en toda la región metropolitana.

Sin embargo, la zona de Piantini encabeza la lista de las 20 zonas más caras, con 172,377 pesos por metro cuadrado.

A seguidas se posiciona La Julia (165,457), Renacimiento (162,539 pesos), La Esperilla (154,939), Zona Universitaria (149,762) y Ensanche Naco (148,926), "consolidando una fuerte concentración de los precios más elevados en sectores tradicionales de alta valorización inmobiliaria", subraya el informe.

En los puestos inferiores del listado se encuentran Ensanche Ozama (86,582 pesos por metro cuadrado), Los Cacicazgos (81,079), Guaricano (81,002), Villa Faro (79,804) y Mirador Norte (78,882 pesos).