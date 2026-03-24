Bancos dominicanos son los segundos en reputación en Latinoamérica y Estados Unidos

Ejecutivos de la ABA e investigadores durante la presentación de los resultados del estudio. ( FUENTE EXTERNA )

La banca del país ocupa el segundo lugar entre las mejor valoradas por los consumidores en Latinoamérica y Estados Unidos por aspectos como desempeño financiero, compromiso social e integridad, de acuerdo con el estudio RepCore Banca 2026, realizado por la consultora Reputation Lab y presentado junto a la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

Según arroja la investigación, hecha entre febrero y principios de marzo de este año, el sector bancario dominicano solo es superado por el de Honduras. A estos le siguen el de Nicaragua y El Salvador (tercera y cuarta posición, respectivamente).

Los resultados fueron presentados por Fernando Prado y Natalia Arenzana, socios de Reputation Lab, bajo la coordinación de Leaderworld Corporate Affairs, en el marco de un encuentro que también contó con la participación de ejecutivos de la ABA, encabezados por su presidenta, Rosanna Ruiz.

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Durante la actividad, Arenzana explicó que este análisis, basado en más de 27,600 valoraciones de consumidores, evalúa 137 entidades en 19 países y sitúa a la banca nacional en un nivel de reputación moderado, claramente por encima de la media latinoamericana.

“La banca dominicana presenta una posición relativamente sólida en términos de reputación dentro del contexto latinoamericano, lo que constituye una ventaja competitiva relevante. No obstante, el sector debe seguir avanzando en su capacidad de responder a las expectativas sociales”, afirmó Arenzana.

En ese sentido, agregó que destaca la mejor percepción que tienen los consumidores dominicanos de los bancos en atributos como “líderes respetados”, “internacionalidad”, “comportamiento ético” o “trayectoria”, en comparación con las percepciones que se tienen del sector en otros países latinoamericanos o en los Estados Unidos.

Asimismo, la investigadora explicó que los criterios vinculados al impacto social y al comportamiento ético continúan siendo determinantes en la construcción de la reputación.

“En República Dominicana, las dimensiones de compromiso social e integridad explican el 45.1 por ciento de la reputación del sector, lo que confirma la importancia de estos factores, aunque con un peso ligeramente inferior al promedio regional”, detalló.

Reputación

En ese mismo orden, tras valorar la trascendencia de estos hallazgos, Fernando Prado, socio de Reputation Lab, señaló que la reputación constituye un motor de apoyo de parte del público y de creación de valor.

Especificó, por ejemplo, que en el país un incremento de cinco puntos en el indicador de reputación RepScore de una entidad, que mide el grado de admiración, respeto y confianza que recibe de los consumidores, se traduce en un aumento de 4.3 puntos en la intención de recomendación a terceros.

Sobre este último elemento, Prado indicó que la banca dominicana registra niveles de apoyo superiores a la media regional en comportamientos clave como la recomendación, la predisposición a trabajar en la entidad y la aceptación de su presencia en la comunidad.