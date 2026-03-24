La Cámara Minera elige nuevo consejo directivo y traza agenda para fortalecer la minería responsable

La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe) presentó su nuevo Consejo Directivo y su Memoria de Gestión 2025, en el marco de su Asamblea General Extraordinaria celebrada el lunes 23 de marzo de 2026, donde delineó las prioridades para el fortalecimiento de una minería moderna y responsable en el país.

Durante la jornada, el gremio formalizó la integración de su nueva directiva y dio inicio a una etapa enfocada en la continuidad del fortalecimiento técnico, el diálogo sectorial, la sostenibilidad y la articulación institucional.

El presidente de Camipe, Pedro Esteva, señaló que el sector minero enfrenta un entorno cada vez más exigente, en el que la confianza, la seguridad jurídica y la solidez institucional resultan claves para su desarrollo. Indicó que el potencial geológico del país requiere reglas claras, supervisión técnica y una visión de largo plazo que permita traducirlo en inversión, bienestar y desarrollo sostenible.

Asimismo, sostuvo que la minería moderna debe vincularse al desarrollo económico, la seguridad energética e industrial y la competitividad, al tiempo que abogó por una conversación pública más informada y basada en evidencia sobre el rol del sector en la República Dominicana.

En tanto, el director ejecutivo de Camipe, Martín Valerio, presentó los principales resultados de la gestión 2025, destacando el seguimiento al proceso de modernización del marco normativo minero, la participación en la agenda nacional de competitividad, el fortalecimiento del relacionamiento institucional y los avances en comunicación estratégica, diálogo social, transparencia y licencia social.

Valerio afirmó que la Cámara ha enfocado su trabajo en consolidarse como una entidad más técnica, articulada y con mayor capacidad de interlocución, en un contexto que demanda instituciones con rigor para aportar a los debates sobre desarrollo, inversión, sostenibilidad y empleo formal.

Nueva directiva

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/nueva-directiva-de-camipe-b910aba9.jpeg Directiva de Camipe. (FUENTE EXTERNA)

El Consejo Directivo de Camipe quedó integrado por:

Pedro Esteva (IMCA), presidente

(IMCA), presidente Giselle Valera (Barrick Pueblo Viejo), vicepresidenta

(Barrick Pueblo Viejo), vicepresidenta Cruz Amalia Rodríguez (Cemento Cibao), secretaria

Emanuela Delfino (Docal sa), tesorera

Lauramie Cornelio (Cormidom), vocal

Ramón Tapia (Unigold), vocal

Julio Helena (Belfond Enterprise SRL), vocal

Luis Santana (Goldquest)

Ricardo Barceló (Industrial Geotechnical), vocal

Carmen L. Barceló (Total Energies), vocal

Paul Karsten (Mardom), vocal

Osiris de León, miembro asociado

La Cámara destacó que esta integración refleja la diversidad y experiencia del sector, y fortalece su capacidad para impulsar una agenda centrada en la formalidad, transparencia, sostenibilidad y desarrollo responsable de los recursos.

En el encuentro, Camipe reiteró que la minería debe avanzar de la mano del diálogo, la institucionalidad y la construcción de confianza, y subrayó que su aporte trasciende lo económico al incidir en la generación de empleo, la dinamización de territorios y el fortalecimiento de encadenamientos productivos.

Con esta asamblea, el gremio inicia una nueva etapa con una dirigencia renovada y una agenda orientada a consolidar una minería responsable y alineada con el desarrollo sostenible del país.