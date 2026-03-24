Doce tiendas chinas permanecen cerradas por fallas estructurales

Central Depot es el tercer establecimiento que retoma sus operaciones tras la corrección de fallas estructurales. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Doce establecimientos de capital chino continúan cerrados en Santo Domingo y Santiago, seis meses después de que el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived) los clausurara por fallas estructurales y vicios de construcción graves que impedían mantener estos comercios abiertos.

Las tiendas son Suplax, Shopping Center New World, La Rocca, Plaza Hope, Ming Sheng, Me Home (Nine Mall), STD Mall, Brisas Mall y Yo Me, como pudo constatar Diario Libre en un recorrido por estos establecimientos.

Asimismo, en Santiago, el Mived sigue sin autorizar la reapertura de Decoplax, al igual que otras tres tiendas cerradas en diciembre del año pasado, Himalaya Supertienda, Plaza Astro y Comercial Tencent.

Central Depot

La institución confirmó que la única tienda que volvió a operar recientemente fue Central Depot, ubicada en la autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este.

Logró reabris sus puertas al público luego de presentar al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived) la documentación que avala la corrección de fallas estructurales que las autoridades llegaron a calificar como un riesgo para el personal y los usuarios que asistían a este comercio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/yo-me-0f8ee4f6.jpeg La tienda Yo Me permanece cerrada. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/la-rocca-01c4aaaa.jpeg Tienda La Rocca, operada por propietarios chinos, también cerrada. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/shopping-center-new-world-5d26accf.jpeg Clausura del Shopping Center New World. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Corrección

Al ser consultado, el Mivhed explicó que los demás establecimientos siguen cerrados porque, o están en proceso de corregir las fallas estructurales detectadas en los informes de septiembre del 2025, o bien aún no las realizado.

"Una vez autorizadas y ejecutadas estas intervenciones, el equipo técnico del Mived realiza una nueva evaluación para validar que las correcciones se hayan hecho conforme a lo establecido", señaló.

Agregó que los operativos de supervisión y evaluación técnica continúan –con casos evaluados recientemente en las provincias Duarte y Valverde–, sin que todavía se haya procedido al cierre de nuevos comercios por estas causas, indistintamente del origen de sus propietarios.

"Cuando el ministerio actúa, lo hace frente a estructuras que han sido levantadas fuera del marco legal o que presentan situaciones vinculadas al incumplimiento de las regulaciones de construcción (...); el enfoque del Mived es estrictamente técnico y regulatorio, orientado a garantizar que las edificaciones cumplan con las disposiciones establecidas para la seguridad y el ordenamiento del territorio", enfatizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/plaza-hope-7dd096a6.jpeg Plaza Hope también se mantiene cerrada. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

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Procedimiento

La Institución explicó que cuando un comercio es cerrado de manera preventiva, el propietario o su responsable debe presentar ante la Dirección de Tramitación un levantamiento de la edificación para identificar cómo fue construida, tomando en cuenta que en muchos de estos casos fueron obras erigidas sin una licencia otorgada por el ministerio.

Con este levantamiento, se determina si la edificación puede operar en sus condiciones actuales o si requiere trabajos de reforzamiento o corrección.

Una vez realizados estos trabajos, el equipo técnico del Mived realiza una nueva evaluación para cerciorarse de que las correcciones se han hecho según lo requerido para, entonces, autorizar su reapertura.

En el caso de los establecimientos cerrados, el Mived precisó que todos han presentado las evaluaciones estructurales correspondientes y que los tres establecimientos que reabrieron lo hicieron porque ya cumplían las condiciones, las cuales fueron evaluadas por los ingenieros del ministerio.

Puntualizó que, si bien mantienen un proceso de seguimiento a los establecimientos cerrados de manera preventiva, en los casos en que los propietarios del local decidan trasladarse o abrir operaciones en otro edificio, esto se sale del rango de actuación de la institución.

"Las acciones de la institución se concentran exclusivametne en la evaluación de las condiciones estructurales de las edificaciones", detalló.