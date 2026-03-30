Oro y basura: entre las exportaciones dominicanas hacia la India

En los bienes que exporta a diversos países del mundo la República Dominicana hay un poco de todo: desde productos agrícolas, como cacao y cigarros, hasta instrumentos médicos, ropa, artículos de joyería, oro y también basura. La India sobresalió en 2025 como el principal destino de estas últimas dos mercancías.

El año pasado esa nación asiática se posicionó como el segundo socio comercial del país, solo por detrás de Estados Unidos, enviándose desde suelo dominicano productos valorados en 1,611.5 millones de dólares, equivalente al 11 % del total exportado.

Aunque el grueso de esas exportaciones a la India correspondió al oro, que alcanzó la cifra de 1,526.8 millones de dólares, equivalente al 94.7 % del total, también se enviaron desperdicios y desechos de diversas índoles por 45.5 millones de dólares, según el Anuario del Comercio Exterior 2025, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El documento establece que en basura electrónica y eléctrica se exportaron 17.8 millones de dólares, mientras que en desperdicios de aluminio la cifra alcanzó los 17.2 millones y en papel o cartón para reciclar 10.5 millones de dólares.

Además, se realizaron exportaciones de cacao por 14.8 millones de dólares, de acuerdo con el documento de la ONE.

La India formó parte de los 166 países o estados a los cuales los productores nacionales le vendieron bienes en 2025, aunque el 86.8 % del valor exportado se concentró en 10 socios comerciales, entre los que se incluyen Estados Unidos (48.6 %), Haití (8.2 %), Canadá (5.2 %), Puerto Rico (4.8 %), entre otros.

Promedio del déficit

Pese a que durante el 2025 el país exportó 14,644.2 millones de dólares en mercancías, logrando un crecimiento de un 13.3 %, en comparación con el 2024, continúa registrando un saldo comercial deficitario.

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El Anuario del Comercio Exterior 2025 de la ONE establece que la economía dominicana sufrió un déficit comercial de 15,217.8 millones de dólares, con un promedio mensual de 1,268.1 millones, debido a que las importaciones alcanzaron el año pasado los 29,862 millones de dólares.