Importaciones de vehículos a República Dominicana no logran recuperarse

Vehículos en venta sobre una acera en una vía de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El 2026 inició ´en rojo´ para los importadores de vehículos dominicanos, quienes vieron reducido en 2,412 la cantidad de automóviles, tanto nuevos como usados, que ingresaron al mercado local en los primeros dos meses del año, reflejando una caída de un 11.5 % con relación a enero-febrero de 2025.

En los primeros dos meses del año pasado se importaron 20,998 automóviles, una cifra que en lo que va de 2026 cayó a 18,586, representando la mayor parte de esta última cifra (60.1 %) vehículos de segunda mano y el restante 39.9 % unidades ´cero kilómetros´.

En los primeros dos meses ingresaron 7,410 vehículos nuevos, una cifra que implica una caída de un 6.4 % con relación a los 7,920 del año pasado, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Sin embargo, a pesar de que los vehículos nuevos tienen una menor participación en la cantidad importada y de haber sufrido una reducción de 510 unidades entre enero y febrero de 2026, su valor FOB (costo de la mercancía puesta a bordo de un barco) registró un alza de 3.7 millones de dólares, en comparación con el año pasado, además de superar el total de los autos usados.

Mientras las unidades nuevas registraron un valor FOB de 170.8 millones de dólares en 2025, este año la cifra alcanzó los 174.6 millones de dólares, lo que evidencia que el precio de los automóviles cero kilómetros que fueron importados entre enero y febrero pasado resultó más costoso que en similar período de 2025.

El índice de precios al consumidor (IPC) para la adquisición de vehículos sufrió un incremento de un 1.8 % en el último año, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana.

Durante el 2025 el ingreso al país de unidades de motor cayó un 2.7 %, equivalente a una reducción absoluta de 3,673 vehículos.

Los usados

Al visualizar los datos de los vehículos usados que se importaron entre enero y febrero pasado, estos registraron una caída más pronunciada que los nuevos, tanto en el número de unidades como en su valor FOB, según los datos de la DGA.

La cantidad de automóviles de segunda mano se redujo en 1,902 unidades y su valor FOB totalizó los 113.6 millones de dólares, reflejando una caída de 13.1 millones. Al compararse con los de las unidades nuevas, resulta en una diferencia de 61 millones de dólares a favor de los cero kilómetros.

En términos generales, la importación de vehículos hacia el país es dominada por las unidades de segunda. En términos de cantidad, implica que por cada automóvil nuevo que ingresa al territorio se traen en promedio 1.5 unidades usadas.

Menos autos

Los carros figuran como los vehículos que mayor caída en la cantidad de unidades importadas registró en los primeros dos meses de este año, pues de 4,845 de ese tipo automóvil que ingresó al territorio en 2025 el número bajó a 3,380, para una reducción de un 30.2 %.

A estos le siguieron los vehículos de turismo, cuyas unidades pasaron de 1,038 a 822 entre enero y febrero de 2025 e igual período de este año, sufriendo una caída de un 20.8 %. En tanto, los de carga se redujeron un 19.1 %, al pasar de 4,056 unidades a 3,281, según las estadísticas de Aduanas