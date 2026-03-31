Precios para la producción industrial suben un 5.7 %

A las industrias manufactureras instaladas en la República Dominicana, que producen tanto para el mercado interno como para el externo, les resultó más costosa la elaboración de sus bienes, sufriendo una variación interanual de un 5.7 %.

El índice de precios del productor de industrias manufactureras (IPP Manufactura), que mide el cambio porcentual promedio de los precios de una canasta de bienes característicos de ese sector, pasó de aproximadamente 164.70 en noviembre de 2024 a 174.10 en igual mes del año pasado.

Durante el citado período, las actividades económicas que presentaron los principales incrementos fueron: otras industrias manufactureras, con un 14.3 %, al pasar de un IPP de 168.61 puntos a 192.77, mientras que la elaboración productos de tabaco, sufrió un alza de un 14.1 %, subiendo desde 169.88 a 193.84.

En tanto, la fabricación de equipo eléctrico, registró un incremento de un 8.8 %, pasando de un índice de precios al productor de 189.65 puntos a 206.39, según recoge el IPP Manufactura, que elabora la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El IPP Manufactura agrega que esas actividades contribuyeron positivamente a la variación de los últimos 12 meses del indicador, con 2.37 puntos porcentuales.

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En cambio, entre noviembre de 2024 y el mismo mes del 2025, la principal disminución se registró en la actividad de reparación e instalación de maquinaria y equipo, con un -1.37 %, según el documento de la ONE.

Actividad manufacturera

De acuerdo con el índice mensual de actividad manufacturera (IMAM), que elabora la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), de las cinco variables que lo componen, dos de ellas, incluyendo la de “inventario de materias primas”, descendieron en noviembre del año pasado de 59.62 a 58.33.