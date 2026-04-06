AIRD apoya iniciativa de Abinader para enfrentar la crisis global

Julio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoró como oportuna y necesaria la decisión del presidente Luis Abinader de impulsar un proceso de consulta con los sectores productivos, políticos y sociales del país para enfrentar la crisis global generada por la guerra en Medio Oriente.

En un comunicado de prensa, la agrupación destacó la importancia de concretar un gran acuerdo nacional, en un contexto en que la concertación entre el gobierno y el sector privado es el mecanismo más eficaz para preservar las perspectivas de crecimiento económico y mitigar su impacto en las familias dominicanas.

"El sector industrial participará activamente en este proceso, aportando su visión sobre las medidas necesarias para fortalecer la competitividad del país y salvaguardar la actividad productiva nacional", expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo del gremio.

La AIRD resaltó que el diálogo estructurado y permanente entre el Estado y los sectores económicos constituye la vía más adecuada para la toma de decisiones en una coyuntura de alta volatilidad internacional.

El llamado del presidente

Tras encabezar la noche del domingo una reunión con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el presidente Abinader anunció que busca que el Gobierno alcance un "gran acuerdo nacional" con sectores productivos, políticos y sociales para enfrentar la crisis global generada por la guerra en Irán.

Para ello, instruyó a los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; así como de Industria y Comercio, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, a realizar las consultas necesarias con los sectores indicados.

El mandatario subrayó que en las, conversaciones se socializarán planes y medidas diseñadas por el gobierno, con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas de una crisis global, "que se desconoce cuándo terminará".