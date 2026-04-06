Conep respalda postura de Abinader y aboga por unidad ante crisis internacional

A la izquierda César Dargam, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), y Celso Juan Marranzini, presidente de la entidad. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) respaldó la posición del presidente Luis Abinader frente a la actual coyuntura económica internacional, al tiempo que reiteró la disposición del sector empresarial de trabajar de manera coordinada con el Gobierno.

A través de una nota de un comunicado, el gremio consideró como oportuno y pertinente el llamado a la unidad nacional realizado por el mandatario, en un contexto global marcado por la incertidumbre y los desafíos económicos.

Enfrentar momentos de incertidumbre

El Conep destacó que la República Dominicana ha demostrado en otras ocasiones su capacidad de enfrentar momentos complejos mediante el trabajo conjunto entre el sector público y privado, calificando esta colaboración como un activo clave para la economía nacional.

"La articulación de esfuerzos entre sectores será clave para preservar la estabilidad, sostener el crecimiento y mitigar impactos. Como país, ya hemos demostrado que es posible trabajar juntos en momentos complejos", indicó la entidad en un comunicado.

Asimismo, Indicó que el país cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos que le permitirán navegar el actual escenario internacional, siempre que se mantenga la coordinación y el compromiso entre todos los actores.

Anoche, tras una reunión con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el presidente Abinader anunció que busca que el Gobierno alcance un "gran acuerdo nacional" con sectores productivos, políticos y sociales para enfrentar la crisis global generada por la guerra en Irán.

Para ello, instruyó a los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; de Industria y Comercio y Mipymes, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, a realizar las consultas necesarias con los sectores indicados.

Dijo que en las conversaciones se socializarán planes y medidas diseñadas por el gobierno, con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas de una crisis global, "que se desconoce cuándo terminará".