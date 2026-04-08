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Residuos sólidos
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Codopyme pide aplazar aplicación de Ley Residuos

Empresarios solicitan revisión técnica de la ley de residuos sólidos

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    Codopyme pide aplazar aplicación de Ley Residuos
    Fernando Pinales. (FUENTE EXTERNA)

    La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) pidió al Gobierno aplazar la aplicación de la Ley 225-20 sobre residuos sólidos y revisar su contenido, al considerar que su implementación en las condiciones actuales aumentaría los costos de producción y terminaría presionando los precios al consumidor.

    Cuestionamientos y propuestas de Codopyme sobre la normativa

    El gremio sostuvo que la entrada en vigencia de la normativa se produce en un contexto de incertidumbre internacional, crisis haitiana y esfuerzos oficiales por contener la inflación. En ese escenario, advirtió que imponer nuevas cargas a las mipymes —que, según indicó, representan más del 98 % del tejido empresarial del país— podría afectar su competitividad, desincentivar la formalidad y trasladar costos adicionales a los hogares dominicanos.

    Codopyme también cuestionó la gobernanza del fideicomiso vinculado al manejo de residuos, al señalar posibles conflictos de interés, y propuso aplazar la aplicación de la ley hasta introducir correcciones, revisar técnicamente el marco regulatorio con participación de las mipymes y establecer un esquema proporcional según el tamaño y capacidad económica de las empresas.

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