Francés diseña una novedosa ventana

Jean-Mathieu Marinetti al frente de la ventana. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Jean-Mathieu Marinetti es un empresario francés que emigró hace siete años a la República Dominicana. Su llegada no solo representó una expansión geográfica, también una oportunidad para desarrollar un proyecto con mayor libertad.

Buscaba rediseñar un modelo de ventana que ofreciera seguridad sin sacrificar la visibilidad. Aunque su objetivo era ambicioso, decidió crear un sistema que protegiera contra robos, huracanes y el ruido, pero que al mismo tiempo permitiera la vista hacia el exterior. De esa visión nació el llamado "perfil de persiana", una propuesta que hoy se abre paso como diseño patentado en el país.

Marinetti se define como un autodidacta. A los 18 años inició en el mundo de los negocios por cuenta propia. Con apenas 22, fundó su primera empresa en Martinica, una isla del Caribe, donde empezó trabajando con aluminio, el mismo material que hoy sigue siendo la base de sus innovaciones. Desde entonces, su enfoque ha sido claro: diseñar y fabricar, no solo comercializar.

"Yo hice todo solo", cuenta, al recordar sus inicios en una industria que aprendió con su familia.

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A diferencia de otros negocios que solo importan y distribuyen productos, afirma que su modelo siempre ha estado centrado en conseguir las materias primas y crear el producto desde cero.

El sistema se comercializa bajo el nombre de "Vision Shutter".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-08-at-84054-pm-1-f424cd37.jpeg Consiste en un panel enrollable con aluminio y policarbonato de alta resistencia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-08-at-84055-pm-678575e8.jpeg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-08-at-84054-pm-2-8dc0e3a8.jpeg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-08-at-84054-pm-341501d6.jpeg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-08-at-84056-pm-d3e2b6e8.jpeg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

¿Cómo se usa?

El diseño, patentado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), consiste en un panel enrollable con aluminio y policarbonato de alta resistencia.

El producto puede instalarse en viviendas, comercios, restaurantes y plazas comerciales. En los negocios permite mantener la exhibición de productos incluso fuera del horario laboral, mientras que en los hogares transforma los espacios abiertos en áreas seguras y habitables.

"Tenemos una norma antirrobo que permite un margen de tiempo a la policía o la seguridad de llegar", indicó.

Explicó que el policarbonato utilizado está certificado por la norma europea antiUV y antiamarillo, que ofrecen protección solar avanzada, bloqueando radiaciones sin decolorarse. "Es un material que tiene una gran resistencia a diferencia del vidrio y otro material", indicó.

Tiene otras creaciones El empresario expresó que, a pesar de que cuenta con varias invenciones patentadas en su país natal, dice sentirse orgulloso de haber obtenido una patente en RD. Envió un mensaje a los jóvenes interesados en la innovación: "Deben enfocarse y creer en sus ideas. Y si no funciona, no pasa nada, van a servir como experiencia para nuevos proyectos", explicó.