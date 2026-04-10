Grupo Ramos anuncia emisión de un fideicomiso de oferta pública

El Grupo Ramos anunció su participación en el mercado de valores dominicano a través de la emisión de un fideicomiso de oferta pública , mediante el cual busca canalizar recursos de los inversionistas hacia un patrimonio autónomo , conformado por dos activos inmobiliarios: la multiplaza de La Romana y la de Higüey.

El fideicomiso será administrado por Fiduciaria Reservas y fue autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Con la operación, el grupo empresarial pretende financiar su crecimiento, según comunicó la firma a través de varios videos publicados en su cuenta de la red social Instagram.

"A través del fideicomiso la empresa captará capital que será utilizado principalmente para financiar nuevos proyectos y fortalecer su estructura financiera. Este mecanismo permite acceder a financiamientos de largo plazo sin necesidad de vender la empresa ni ceder el control de sus operaciones", indicó.

Sin embargo, la empresa aclaró que continuará administrando los inmuebles, incluyendo el mantenimiento, los arrendamientos, mejoras y operación comercial.

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"Al constituirse el fideicomiso, esos activos pasan a formar parte de un patrimonio autónomo, formando una estructura legal y financiera separada, tanto del Grupo Ramos como de la fiduciaria que lo administra. Esta estructura permite que los inversionistas participen en los resultados del fideicomiso, sin que la empresa pierda la gestión operativa de las plazas", explicó.

Mayor transparencia

Añadió que, al vencimiento de la emisión, existe la posibilidad de que la empresa ejerza el derecho de adquirir nuevamente esos activos.

Grupo Ramos señaló que, al participar en el mercado, la organización asume mayores estándares de transparencia, supervisión y revelación de información. "Esto no solo fortalece la confianza de los inversionistas, también contribuye al desarrollo del mercado de capitales en la República Dominicana", destacó.